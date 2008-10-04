5/2 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در اسفراین ضدعفونی شد

رضا عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، افزود: در سال جاری 770 انشعاب آب توسط کارکنان امور آب و فاضلاب این شهرستان نصب و واگذار شده است.

وی با اشاره به نوسازی 204 انشعاب آب فرسوده در شهر اسفراین گفت: در شش ماهه نخست امسال 410 کنتور خراب آب مشترکین به صورت رایگان تعویض شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری 510 کنتور خراب آب در شهر اسفراین و 70 کنتور آب در شهر صفی آباد به صورت اتفاقی مورد آزمایش قرار گرفته است، یادآور شد: 13 مورد انشعاب غیرمجاز آب توسط این اداره شناسایی و قطع شد.

وی مهمترین فعالیت های امور آب و فاضلاب اسفراین را در سال جاری اصلاح و توسعه شبکه آب شرب شهر صفی آباد به طول چهار کیلومتر، اجرای چهار کیلومتر شبکه فاضلاب شهر اسفراین و نصب 400 انشعاب جدید فاضلاب، شروع آبرسانی از قنوات صفی آباد به مخزن آب و اجرای عملیات توسعه و تکمیل فاز اول تصفیه خانه فاضلاب عنوان کرد.

شهرستان اسفراین با 30 هزار و 697 خانوار جمعیت در فاصله 65 کیلومتری بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.