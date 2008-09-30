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۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۹

آقایی به مهر خبر داد:

نشست گروهی با خاتمی / موضع جدید اصلاح‌طلبان یکشنبه آینده اعلام می‌شود

نشست گروهی با خاتمی / موضع جدید اصلاح‌طلبان یکشنبه آینده اعلام می‌شود

یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از برگزاری نشستی در روز یکشنبه آینده به منظور تحلیل و بررسی جلسه اخیر 22 گروه اصلاح طلب با سید محمد خاتمی خبر داد و گفت که در این نشست همچنین موضع جدید اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام می شود.

هدایت آقایی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه روز یکشنبه اصلاح طلبان، علاوه بر تحلیل و بررسی نشست گذشته جبهه اصلاحات با سید محمد خاتمی ، طرح های مختلف حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی نظیر طرح کروبی، الویری و نجفی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این طرح ها در کارگروه اصلاح طلبان به منظور دستیابی به اجماع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

آقایی در پاسخ به این سئوال که آیا خاتمی در این جلسه ، تصمیم خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم را اعلام کرده یا خیر، گفت: سید محمد خاتمی هنوز حضور خود در انتخابات آتی را به طور قطعی اعلام نکرده است.

بنا براین گزارش، نمایندگان 22 گروه اصلاح طلب چندی پیش درملاقاتی با سید محمد خاتمی، نظرات خود درباره چگونگی  حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم را مورد ارزیابی قرار دادند.   

کد مطلب 757948

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