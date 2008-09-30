235 دانش آموز طی پنج سال در مازندران جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد صالحیان صبح سه شنبه در آیین نمادین زنگ ایمنی مدارس در مدرسه شهید رحمان رضایی روستای سنگتاب کیاکلا فرهاد افزود: 42در صد حوادث جاده ای در مازندران ناشی از خطای عابر پیاده است.

صالحیان تصادفات رانندگی را بزرگترین عامل مرگ و میر در کشور دانست و افزود: تعداد 400 مدرسه استان در حاشیه جادها استقرار یافته که از این تعداد در 130مدرسه توسط کارشناسان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آموزش های لازم برای کاهش خطرات ارائه شد .

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ای مازندران گفت: با هدف فرهنگ سازی برای ایمنی بیشتر دانش آموزان امسال در طرح ایمنی مدارس در 50 واحد آموزشی مازندران به اجرا گذاشته شد.

صالحیان نصب پل عابر پیاده ؛ خط کشی عابر پیاده و آرام سازی ترافیک را از دیگر اقدامات دستگاه متبوع در ارتباط با ایمنی برشمرد.

وی از راه اندازی برنامه سیمای راهبران از شبکه طبرستان در هفته آینده خبر داد .

رئیس سازمان آموزش و پرروش مازندران نیز در سخنانی با تاکید بر اهمیت ویژه دولت به ایمنی دانش آموزان در مدارس گفت: با هماهنگی دستگاههای مسئول طرح ارتقاء ایمنی تردد دانش آموزان در مسیر مدرسه و خانه اجرا گذاشته شد.

وی مدرسه را منشا بروز تحول و توسعه در کشور خواند و بر لزوم توجه بیش از پیش مسئولان به رفع مشکلات تحصیلی آینده سازان ایران اسلامی تاکید کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اجرای مراسم نمادین را ارتباط متقابل تمامی دستگاههای اجرایی با آموزش و پرروش دانست و افزود: هر حرکتی که در جامعه نهادینه شود فرهنگ سازی آن باید از مدرسه باشد.