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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۰

برپایی سومین نمایشگاه تجسمی به نفع بیماران سرطانی

سومین نمایشگاه تجسمی به نفع بیماران سرطانی با همکاری بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، موسسه خیریه بهنام دهش‌پور و برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد 19 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برپا می‌شود.

نفیسه امدادی نماینده موسسه دهش‌پور در امور هنری به خبرنگار مهر گفت: سومین نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان معاصر ایران ساعت 16 جمعه آینده با شرکت 120 هنرمند برپا می‌شود و یک هفته در فرهنگسرای نیاوران ادامه دارد. عواید حاصل از فروش آثار این نمایشگاه برای ساخت اتاق شتاب‌دهنده اشعه گاما برای درمان بیماران سرطانی هزینه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در این دوره فراخوان منتشر نشد و از هنرمندان دعوت شد آثار خود را به نمایشگاه اهدا کنند. این بار هر هنرمند یک اثر خود را اهدا کرده و برای کار دوم درصدی به هنرمند تعلق خواهد گرفت. ناصر آراسته، حسین خسروجردی، نیما پتگر، یعقوب امدادیان، شهلا همایونی، علی ترقی‌جاه، احمد اسفندیاری، رضا بانگیز و… از هنرمندان این نمایشکاه هستند.

کد مطلب 757969

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