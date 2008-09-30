پتریوس به دنبال متقاعد کردن انگلیس برای افزایش نیرو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، ژنرال "دیوید پتریوس" روز گذشته با حضور در ساختمان شماره 10 دوانینگ استریت مذاکراتی را با "گوردون براون" درباره افغانستان و لزوم افزایش تعداد نیروها در این کشور برای مبارزه جدی تر با طالبان انجام داد.

سفر پتریوس به انگلیس پس از آن انجام می شود که چند روز قبل یکی از مقامات وزارت دفاع این کشور اعلام کرده بود لندن بر خلاف خبرهای قبلی تعداد نیروهای خود در افغانستان را افزایش نمی دهد.

این مقام وزارت دفاع اتگلیس گفته بود: هیچ انتقالی از عراق به افغانستان انجام نخواهد گرفت. به عبارت دیگر نیروهای انگلیسی خارج شده از عراق به افغانستان اعزام نمی شوند.

بر همین اساس، وزارت دفاع انگلیس معتقد است که همین هشت هزار نیروی انگلیسی حاضر در افغانستان برای مبارزه با طالبان مناسب است.

این خبر در حالی منتشر می شود که چندی قبل اعلام شد نظامیان انگلیسی پس از خروج از عراق به افغانستان منتقل می شوند. آمریکا نیز در ماههای گذشته به طور پیوسته خواهان افزایش نیروهای ناتو در افغانستان بود و در این میان واشنگتن امید زیادی به تصمیم لندن برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان داشت.

از سوی دیگر، به گفته فرماندهان ناتو در افغانستان، طالبان هم اکنون در نقاطی اقدام به انجام عملیات می کند که این نقاط از سال 2001 تا کنون در دست نیروهای ائتلاف بود.

به گفته این فرماندهان، اگر کشورهای غربی هر چه سریعتر نسبت به افزایش شمار نیروها در افغانستان اقدام نکنند در ماههای آینده شاهد پیروزی طالبان در این کشور خواهیم بود.

بر همین اساس حداقل نیرویی که باید در استان هلمند به نیروهای فعلی ائتلاف اضافه شود، یک تیپ پیاده نظام است که تعداد آن از هشت تا 12 هزار نفر است.

انگلیس در حال حاضر چهار هزار نیرو در عراق دارد که این تعداد در سال آینده میلادی به چند صد نفر کاهش می یابد.