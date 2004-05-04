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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۳۳

در كوي دانشگاه تهران

خراساني ها حماسه شاهنامه راه مي اندازند

خراساني هاي شركت كننده در سومين جشنواره دانشجويي فرهنگ استانها روز شنبه 19 ارديبهشت باحضور دكتر فريدون جنيدي حماسه شناهنامه راه مي اندازند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين نشست فرهنگي - ادبي علاقمندان به حكيم بزرگ توس، اشعاري از شاهنامه فردوسي را طي نمايش شاهنامه خواني به اجرا مي گذارند.

دكتر فريدون جنيدي نيز در اين همايش درباره اهميت شاهنامه فردوسي در فرهنگ و ادب ايران سخنراني خواهد كرد.

حماسه شاهنامه روز شنبه 19 ارديبهشت از ساعت 16 تا 18 در خانه فرهنگ وهنر كوي دانشگاه تهران اجرا مي شود. شركت عموم در اين مراسم آزاد است.

سومين جشنواره دانشجويي فرهنگ استانها با حضور 28 استان كشور از 13 تا 20 ارديبهشت در كوي دانشگاه تهران برپاست.

 

کد مطلب 75799

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