کشته شدن 1200 پاکستانی در حملات انتحاری از جولای 2007 تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نمایندگی سازمان ملل در اسلام آباد هم در این مورد اعلام کرد : درگیریهای شدید بین نیروهای پاکستان و آشوبگران در مناطق قبیله نشین این کشور به فرار 20 هزار نفر به افغانستان منجر شده است.

پاکستان از جولای سال 2007 شاهد افزایش سطح حملات گروههای افراطی بوده است. بر اثر حمله ارتش پاکستان به شبه نظامیان مستقر در مسجد لعل اسلام آباد نزدیک به یکصد نفر کشته شدند.

بر اساس آمار و ارقامی که روز گذشته منتشر شد، از زمان محاصره مسجد لعل تاکنون 88 حمله انتحاری در پاکستان صورت گرفته و هزار و 188 نفر در نتیجه این حملات کشته شده اند که از این تعداد 847 نفر غیرنظامی و 341 نفر نیروهای ارتش یا پلیس بودند. بیش از سه هزار نفر هم مجروح شده اند.

بر اساس این آمار و ارقام، از اواخر سال 2001 که "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق پاکستان و هم پیمان آمریکا در جنگ علیه تروریسم فرمانده کل قوا بود، هزار و 368 نیروی امنیتی این کشور کشته شده اند.

از سوی دیگر، نیروهای آمریکایی در یکی دو هفته گذشته در چندین نوبت مناطق مرزی و قبیله نشین پاکستان را به بهانه مبارزه با طالبان مورد حمله قرار داده که طی این حملات تعداد زیادی از شهروندان و قبایل این کشور کشته شدند.