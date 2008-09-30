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۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

رئیس جدید سازمان اطلاعات پاکستان انتخاب شد

دولت پاکستان مدیرکل عملیاتهای نظامی ارتش این کشور را به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات پاکستان ( آی.اس.آی) انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، سپهبد "احمد شجاع پاشا" هفته آینده رسما به عنوان رئیس سازمان اطلاعات پاکستان معرفی می شود.

پاشا که از نزدیکان ژنرال "اشفق کیانی" رئیس ستاد مشترک ارتش است، جانشین سپهبد "ندیم تاج" خواهد شد. تاج از سوی "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق پاکستان انتخاب شده بود.

مقامهای دولت بوش نسبت به انتصاب پاشا به شکل محتاطانه ای ابراز خوش بینی کردند. دولت و کنگره آمریکا مرتبا نسبت به روابط سازمان اطلاعات پاکستان با طالبان ابراز نگرانی کرده اند.

آمریکا از مدتها قبل با انتشار گزارشهای متعددی درباره پاکستان اعلام می کند که مناطق قبیله نشین این کشور تبدیل به مکانی امن برای شبه نظامیان، نیروهای طالبان و القاعده شده است. آمریکا با همین توجیه حملاتی را علیه مناطق قبیله نشین پاکستان انجام می دهد و هر چند این حملات با اعتراض گسترده اسلام آباد همراه است اما واشنگتن تا کنون توجه چندانی به این اعتراضها نشان نداده و به اقدامات خود ادامه می دهد.

کد مطلب 758005

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