شش حضور جهانی برای "جای دوست، جای دشمن"

به گزارش خبرنگار مهر، "جای دوست، جای دشمن" که از داستان "عنتری که لوطیش مرده بود" صادق چوبک اقتباس شده، در بخش مسابقه جشنواره نووو سینما مونترال به نمایش درمیآید. این جشنواره از هشت تا 19 اکتبر برگزار میشود. همچنین این اثر در بخش مسابقه جشنواره چشم سوم هند که 25 مهر تا دوم آبان برپا میشود نیز حضور دارد.
"جای دوست، جای دشمن" در ادامه حضورهای جهانی خود در جشنوارههای فیلم مستقل اورنس اسپانیا (20 تا 27 مهر)، بیست و سومین دوره جشنواره ماردل پلاتا آرژانتین (16 تا 26 آبان)، بخش مسابقه فیلمهای کوتاه آسیایی کره (15 تا 20 آبان) و جشنواره بینالمللی کلکته (20 تا 27 آبان) به نمایش درمیآید.
این فیلم که تاکنون در جشنوارههای معتبر داخلی جوایزی را از آن خود کرده، داستان میمونی است که منبع اصلی درآمد و گذران زندگی معرکهگیر خود است. اما از طرف وی مورد آزار و اذیت قرار میگیرد. میمون روزی متوجه میشود لوطی مرده است...
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