13 هزار نفر در مسابقات ورزشی جام رمضان در هرمزگان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود مرشدی ظهر امروز در جلسه توجیهی برگزاری هفتمین همایش پیاده روی روز جمعه در سراسر هرمزگان اظهار داشت: برگزاری مطلوب مسابقات جام رمضان در سراسر استان هرمزگان نشان از میل و علاقه عمومی به ورزش است که اگر فضای مناسب برای انجام آن در جامعه موجود باشد میزان مشارکت مردم نیز بشدت افزایش می یابد.

وی گفت: در قالب 15 بخش و شهر مسابقات جام رمضان در سال جاری برگزار شد که 1096 تیم ورزشی زن و مرد در قالب 13 هزار و 475 ورزشکار به رقابت پرداختند.

مرشدی ادامه داد: بیشترین شمار تیم ها متعلق به شهربندرعباس با 412 تیم و چهار هزار و 992 شرکت کننده، میناب با 99 تیم و یکهزار و 244 شرکت کننده و بندرلنگه با 97 تیم و یکهزار و 111 شرکت کننده بوده است که در سال جاری میزان مشارکت روستائیان در این رقابتها نیز بشدت افزایش داشته و تنها در بخش فین بندرعباس 13 تیم با 195 نفر شرکت کننده به رقابت پرداختند.

مدیر کل تربیت بدنی هرمزگان به کاهش عمر اجرای پروژه های عمرانی در استان هرمزگان به عنوان یکی از عوامل موفقیت ورزش استان عنوان کرد و گفت: شرایط اقلیمی منطقه جنوب و گرما و رطوبت بالا برای بیش از شش ماه موجب می شود که ورزشکاران نیازمند به فضای سربسته و دارای تهویه برای ورزش باشند که با تاکید دولت بر این موضوع، ساخت دهها مجموعه ورزشی سالنی در استان آغاز شده که تا پایان امسال شاهد بهره برداری از 21 سالن جدید ورزشی در سراسر استان خواهیم بود.

وی به اختصاص اعتبار 80 میلیارد ریالی جهت احداث فضاهای ورزشی در دو جزیره ابوموسی و هرمز اشاره کرد و گفت: ظرف دو سال آینده نیاز این دو جزیره به فضای ورزشی مرتفع می شود.

مسابقات جام رمضان در استان هرمزگان، امشب با تقدیر از تیم های برتر به کار خود پایان می دهد.