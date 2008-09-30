"مهمانی" به جشنواره فیلم دانشجویی راه یافت

رئیس حوزه هنری استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این فیلم کوتاه داستانی در مدت 9 دقیقه و 50 ثانیه، همت و تلاش پسربچه ای را به تصویر می کشد که سعی دارد مادر بزرگش راه به مهمانی ببرد اما در این راه با مشکلاتی مواجه می شود.

محمدملک ثابت افزود: دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور 850 فیلم در بخشهای مستند، داستانی، انیمیشن، تله تئاتر و دیوگرافیک به این جشنواره ارسال کرده اند که بهترین فیلمها در روز برگزاری جشنواره به نمایش گذاشته می شود.

وی عنوان کرد: فیلم کوتاه داستانی مهمانی جواز حضور در سیزدهمین جشنواره فیلم پوسان کره جنوبی(2008) و جشنواره فیلم زنان ارمنستان (2008) را نیز کسب کرده است.

رئیس حوزه هنری یزد همچنین با اشاره به ذوق و استعداد فیلمسازان جوان یزدی در تولید آثار هنری فاخر یادآور شد: رقیه توکلی از جمله دانشجویان و فیلمسازان جوان یزدی است که با همراهی و حمایت حوزه هنری استان توانسته با به کار گیری خلاقیت و استعداد خود، آثار متعددی به جشنواره های داخلی و خارجی ارائه کند که برخی از آنها حائز رتبه های برتر شده است.

سومین جشنواره فیلم دانشجویی از پنجم تا دهم آبان ماه سال جاری در دانشکده صدا و سیما برگزار می شود.