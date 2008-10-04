به گزارش خبرنگار مهر، مجموعههای تلویزیونی "آن سوی دریا، این سوی خاک"، "بیگناهان" و "غیر محرمانه" به ترتیب از شبکههای دو، سه و تهران روی آنتن میروند. همچنین شبکه سه مجموعه خارجی "در جستجوی خوشبختی" و شبکه تهران سه مجموعه خارجی را برای پخش بعد از ماه رمضان آماده کرده است.
مجموعههای تلویزیونی "هویت پنهان"، "افسران پلیس"، "معلم"، "بازرس توبراک"، "آینههای نشکن"، "روزگار قریب"، "مرگ تدریجی یک رویا"، "عملیات 125" و ... هم که به دلیل روی آنتن رفتن مجموعههای ماه رمضان پخش نمیشدند، ادامه خواهد یافت.
"آن سوی دریا، این سوی خاک" به کارگردانی فرزین مهدیپور و تهیهکنندگی بهرام صادقی مزیدی در 13 قسمت 45 دقیقهای تهیه شده و یکشنبهها روی آنتن شبکه دو میرود. علی اوسیوند، فرشته زارعیفر، حمیدرضا آذرنگ، عباس افشاریان، محمدعلی قویدل، سیما پورسالاری، زینالعابدین صادقی، عصمت رضاپور، محمد بلوچینژاد و عباس حیدری در آن بازی کردهاند.
بهروز بقایی در نمایی از مجموعه "غیر محرمانه"
"آن سوی دریا، این سوی خاک" داستان فردی به نام مراد است که با وجود بیگناهی به علت حمل مواد مخدر در زندان امارات گرفتار میشود. وی بعد از ۱۶ سال از زندان آزاد میشود و پس از ورود به بندر عباس به خاطر انتقام گرفتن از انور که عامل حبس او و کشته شدن اکبر بوده، دست به اقدامهایی میزند که...
مهدیپور سازنده دو فیلم سینمایی "روز دیدنی" و "بزرگ خیلی بزرگ" است. روزهای یکشنبه شبکه دو به پخش مجموعههای استانی اختصاص یافته که تاکنون آثار پخش شده و نتوانسته نظر مخاطبان را جلب کند. با آنکه رئیس رسانه ملی از مدیران مراکز خواسته مجموعهها رنگ و بوی محلی داشته باشند، اما آثار مراکز تنها لوکیشن بومی دارد.
همچنین ضرغامی در جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیون مراکز استانها به مدیران تذکر داد دیگر آثاری که با ویژگیهای بومی ساخته نشود، پخش نخواهند شد. سالها است فیلمسازان گرایش زیادی به ساخت مجموعههایی با محوریت مواد مخدر پیدا کردهاند، اما قضاوت درباره "آن سوی دریا، این سوی خاک" را باید به بعد از پخش موکول کرد.
مجموعه تلویزیونی "بیگناهان" به کارگردانی احمد امینی و تهیهکنندگی سعید شاهسواری در 24 قسمت 45 دقیقهای در شبکه سه ساخته شده و جمعهها پخش میشود. داریوش فرهنگ، فریبا کوثری، مسعود کرامتی، جمشید گرگین، همایون اسعدیان، مهدی پاکدل، امیر آقایی، مهرداد ضیایی، بیژن افشار، سیدمهرداد ضیایی و... از بازیگران این مجموعه هستند.
"بیگناهان" روایتگر سه دوست قدیمی است که پس از سالها با هم رو به رو میشوند. امینی بعد از ساخت مجموعه "اولین شب آرامش" که توانست نظر مخاطبان را جلب کند، دومین مجموعه خود را با همکاری شاهسواری جلو دوربین برد و برخلاف مجموعه قبلی که قصه در فضایی خانوادگی میگذشت، این بار به سمت فضای معمایی رفته است.
او با وسواس زیاد این پروژه را تصویربرداری میکند و با اینکه بارها از سوی روابط عمومی این پروژه اعلام شد ضبط آن اواخر خرداد به پایان میرسد، اما تصویربرداری همچنان ادامه دارد. امینی یکبار به دلیل فراهم نشدن امکانات کوتاه نیامد و تولید پروژه را متوقف کرد، ولی حاضر نشد کیفیت کارش را پائین بیاورد.
برخی صاحبنظران که فیلمنامه "بیگناهان" را خواندهاند معتقدند فیلمنامه مجموعه متفاوت از مجموعه قبلی امینی است و میتواند نظر مخاطبان را جلب کند. وی برای بازی در این پروژه از کرامتی و اسعدیان نیز بهره برده و گرگین هم بعد از سالها دوری از بازیگری در آن نقشآفرینی کرده است.
مجموعه تلویزیونی "غیر محرمانه" به نویسندگی رضا مقصودی، کارگردانی مسعود رسام و تهیهکنندگی سیدامیر پروین حسینی در 14 قسمت 45 دقیقهای در شبکه تهران ساخته شده و به زودی روی آنتن میرود و یوسف تیموری، فریبا نادری، سحر ولدبیگی، فلور نظری، بهروز بقایی، سعید پیردوست، رضا بنفشهخواه و... در آن بازی کردهاند.
این مجموعه داستان یک افسر بازنشسته راهنمایی و رانندگی است. او خودرویی طراحی میکند که فرامین غیرقانونی راننده را اجرا نمیکند و فقط بر اساس قوانین رفتار میکند. نام قبلی این مجموعه "خودرو 21" بود که بعد از مدتی تغییر کرد و به "غیر محرمانه" تبدیل شد.
بعد از ضبط دو سوم مجموعه رسام به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد. البته او در این مدت بیکار نبود و از روی تخت بیمارستان دکوپاژ میکرد و ضبط به واسطه دستیار کارگردان ادامه داشت. "غیر محرمانه" با مشارکت راهنمایی و رانندگی ساخته میشود و نظری در آن نقش مادر بیسواد شخصیت تیموری را بازی کرده است.
"غیر محرمانه" در راستای کارهای قبلی رسام رگههای طنز دارد و وی رسام با تولید این مجموعه تلویزیونی دومین مجموعه خود را بعد از "مروارید سرخ" برای شبکه تهران تجربه کرده است.
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