عملیات احداث ساختمان آتش نشانی اشکذر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، احمد زارع پور، پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی این مرکز اظهار داشت: این ساختمان در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات احداث ساختمان آتش نشانی اشکذر در سال آینده به بهره برداری می رسد، افزود: این پروژه با هدف تقویت خدمات آتش نشانی و خدمات رسانی بهتر و آسانتر به شهروندان اشکذری احداث می شود.

زارع پور یادآور شد: هم اکنون واحد آتش نشانی اشکذر با سه دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق و شش نیرو در سه شیفت کاری در حال فعالیت است.