افزایش قابل توجه بودجه مناطق جنوبی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که شب گذشته با حضور در مسجد امام حسین (ع) در جمع شهروندان محله عبدل آباد در منطقه 19 شهرداری تهران سخن می گفت افزود: توقع مردم از مدیریت شهری بالاتر رفته به طوری که در سامانه 137 زمانی 43 درصد درخواست شهروندان به موضوع آسفالت و سرشاخه اختصاص داشت و امروز این رقم به کمتر از 5 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: شرایطی که امروز در شهرداری داریم و سختیها و فشارهایی را که تحمل می کنیم در هیچ مقطعی در شهرداری تهران این وجود نداشته است ولی ما با همه این حرفها نه لب باز می کنیم و نه کمرمان می شکند و ایستاده ایم و کار خود را ادامه می دهیم .

وی ادامه داد : امروز تمام تلاش ما در مجموعه شهرداری این است که کار را قابل قبول پیش ببریم. البته نمی گویم مشکلی در کار ما نیست ولی شهروندان باید هر هفته، هر ماه و هر فصل احساس کنند که وضعشان از قبل بهتر شده و اگر این گونه نباشد کار ما دچار مشکل بوده است.

افزایش 10 برابری بودجه امسال منطقه 19 نسبت به 3 سال قبل

شهردار تهران با بیان این که از روز نخست توجه زیادی به نقاط جنوبی شهر داشته ایم گفت: برای مثال بودجه شهرداری منطقه 19 در سال 87 نسبت به سال 84 بیش از 10 برابر افزایش داشته که در این راستا برای ایجاد مراکز ورزشی، فرهنگی و توسعه فضاهای خدماتی و ورزشی اقدامات مناسبی انجام شده و حتی در مواردی مثل آب و فاضلاب، درمانگاه و آموزش و پرورش که از وظایف ما نیست هم تلاش می کنیم.

قالیباف در ادامه گفت : به همه شهروندان اطمینان می دهم که شبانه روز دغدغه کار آنها را داریم و معتقدیم باید تمام آرمانهای امام (ره) و شهدا را تحقق بخشیم که این کار تنها با حرف زدن انجام نمی شود زیرا خصلت مومن و مسلمان وفای به عهد است.

وی به افتتاح برج میلاد اشاره کرد و گفت : این برج قرار است در روز سه شنبه هفته آینده افتتاح شود. ما در افتتاح آن 8 ماه تاخیر کردیم و توضیح هم دادیم که به علت تحریمها این کار با تاخیر مواجه شد که مردم هم پذیرفتند اما چرا آن زمان که این پروژه 11 سال زمین مانده بود کسی از مسدولان سوالی نمی پرسید؟ و یا چرا تونل رسالت که باید 3 ساله افتتاح می شد، 11 – 12 سال به طول انجامید کسی سوالی نپرسید؟ ما تونل توحید که سه برابر تونل رسالت است را به سرعت پیش می بریم و در زمانبندی مشخص خود به پایان می رسانیم.

احداث 32 زمین چمن مصنوعی در منطقه 19

وی افزود : 32 زمین چمن در منطقه 19 احداث کرده ایم. این در حالی است که 3 سال قبل در کل شهر تهران به این تعداد زمین نداشتیم.

به گفته قالبیاف همه فعالیتهای مدیریت شهری با تفکر مسجدی انجام می شود و مساجد کانون همه فعالیتها هستند.

وی ادامه داد: مطمئن باشید که ما در شهرداری کاملا هوشمندانه و با عقلانیت، تدبیر، خرد جمعی، روحیه علمی و جهادی و بسیجی کار را پیش می بریم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماه مبارک رمضان گفت: در این ماه همه میهمان خداوند هستیم و نکته مهم این است که ما آثار قرآن و فرهنگ قرآنی را در رفتار و اعمال خود ببینیم.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: اگر در میدان جنگ پیروزی و موفقیت بود به خاطر صفا و صمیمیت و صداقت بود. آنجا جامعه ای بود که اعضای آن در رفتار، گفتار و کردار قرآنی بودند.

شهردار تهران افزود: امروز هم دشمنان ما می خواهند جامعه ما قرآنی نباشد و باورهای دینی مردم ضعیف باشد و فرهنگ جهاد و شهادت را از بین ببرند.

وی با امانت خواندن نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: این امانتی است که باید از آن خوب نگهداری کنیم و بیشترین مسئولیت امانتداری هم به ما مسئولان بر می گردد که باید کارآمد باشیم زیرا اگر کارآمدی دین در اداره جامعه را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به اثبات نرسانیم ظلم به شهدا، امام شهدا(ره) و نظام و رهبری کرده ایم و اگر خدای نکرده کسانی به خاطر نا کارآمدی ما دل شکسته شوند گناه بر گردن ماست.