دو مرکز جدید علمی کاربردی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد خراشادی زاده ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در این ارتباط با فعالیت مرکز آموزش علمی کاربردی بعثت ‪ ،۲۵ ‬ وابسته به سازمان زندانها با دو رشته پودمانی تعمیر و نگهداری خودرو و نرم‌ افزار کامپیوتر موافقت شد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی بشرویه وابسته به شهرداری بشرویه با چهار رشته ترمی شامل برق صنعتی، تعمیر و نگهداری خودرو، حسابداری با گرایش دولتی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات از مراکز دیگر است.

وی از اشتغال به تحصیل دو هزار و 250 دانشجو در مراکز آموزش علمی و کاربردی این استان خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون مراکز آموزش علمی کاربردی نهبندان، جهاد کشاورزی بیرجند و قاین، جهاد دانشگاهی بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند با پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول فعالیت هستند.