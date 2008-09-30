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۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

دو مرکز جدید علمی کاربردی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان جنوبی از صدور مجوز راه‌اندازی دو مرکز جدید علمی کاربردی از سوی دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد خراشادی زاده ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در این ارتباط با فعالیت مرکز آموزش علمی کاربردی بعثت ،۲۵وابسته به سازمان زندانها با دو رشته پودمانی تعمیر و نگهداری خودرو و نرم‌ افزار کامپیوتر موافقت شد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی بشرویه وابسته به شهرداری بشرویه با چهار رشته ترمی شامل برق صنعتی، تعمیر و نگهداری خودرو، حسابداری با گرایش دولتی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات از مراکز دیگر است.

وی از اشتغال به تحصیل دو هزار و 250 دانشجو در مراکز آموزش علمی و کاربردی این استان خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون مراکز آموزش علمی کاربردی نهبندان، جهاد کشاورزی بیرجند و قاین، جهاد دانشگاهی بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند با پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول فعالیت هستند.

به گفته خراشادی زاده، واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربری خراسان جنوبی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵با پنج مرکز تحت نظارت آغاز کرده است.

کد مطلب 758081

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