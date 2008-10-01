حمله موشکی آمریکا به شمال پاکستان پنج کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام های پاکستانی گفتند که بر اثر شلیک موشک از یک هواپیمای بدون خلبان آمریکایی 5 نفر کشته شدند.

به گفته مقام های اطلاعاتی این موشک به خانه ای در مناطق قبیله نشین شمال غرب شلیک شده است.

حمله هواپیماهای آمریکایی به خاک پاکستان در چند مدت اخیر، سبب اعتراض شدید مقام های این کشور علیه سیاست های کاخ سفید شده است.

"چودری نثار" یکی از رهبران سیاسی مخالف دولت پاکستان خواستار تجدید نظر این کشور در همکاری خود با آمریکا شد.

چودری نثار افزود: مشکل پاکستان این است که به جای تکیه بر دوستان واقعی خود مانند ایران، چین و عربستان که در تمامی بحرانها همراه پاکستان بوده اند، بیش از اندازه دنباله رو سیاست های آمریکا شده است.

نثار ضمن درخواست از مقام های کشورش برای افزایش همکاری با کشورهای دوست، افزایش عملیاتهای نیروهای آمریکایی در پاکستان را نتیجه عدم تغییر سیاستهای اسلام آباد در همراهی با ایالات متحده عنوان کرد.