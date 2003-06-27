ايران از نظر توليد خرما رتبه دوم جهاني را دارد

رييس موسسه تحقيفات خرما و ميوه هاي گرمسيري در گفت و گو باخبر نگار اقتصادي مهرافزود: ايران 183هزار هكتار سطح زير كشت درخت بارور خرما ، 6/16 درصد از سطح زير كشت جهاني را به خود اختصاص داده است.

حسين پژمان افزود: اين در حالي است كه كل توليد خرما در جهان 6 ميليون و صد هزار تن و سطح زير كشت بارور نيز يك ميليون و صد هزار هكتار گزارش شده است.

وي خرما را دومين محصول غيرنفتي ارز آور براي كشور معرفي كرد و گفت: صادرات خرما در سال 81 حدود 110 هزار تن بود كه به كشورهاي خاورميانه بويژه امارات متحده عربي، آسياي مركزي و روسيه صادر شد.

وي گفت: با وجود توليد انبوه، تنوع فراوان و صادرات بالاي خرماي ايراني، قيمت صادراتي اين محصول پايين است. وي ساختار سنتي توليد خرما ، اصلاح 40 درصد از نخلستان ها، كم بودن توليد در هكتار، كمبود منابع آبي ، خشكسالي، كمبود سردخانه هاي مناسب با ظرفيت هاي توليدي و مديريت ضعيف در صادرات را از مهمترين موانع صادراتي اين محصول ذكر كرد.

وي با اشاره به ضايعات 30 درصدي توليد خرما گفت: با ايجاد كارخانه هاي صنايع تبديلي و جانبي و توليد 50 نوع فرآورده جديد از خرما مي توان اين ضايعات را تا حد زيادي كاهش داد.

پژمان، ديوان سالاري اداري و مطابق نبودن توليد و بسته بندي خرما با استانداردهاي جهاني را از ديگر موانع صادراتي اين محصول دانست .

بيش از 85 درصد از خرماي ايران در استان هاي سيستان و بلوجستان، هرمزگان ، بوشهر، كرمان ، خوزستان و هرمز گان توليد مي شود كه حدود 500 هزار نفر نيز در اين نخلستان ها مشغول به كار هستند.