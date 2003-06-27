۶ تیر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۸

رييس موسسه تحقيقات خرما در گفت و گو با "مهر":

ايران از نظر توليد خرما رتبه دوم جهاني را دارد

رييس موسسه تحقيقات خرماو ميوه هاي گرمسيري كشور گفت: ايران با توليد 875 هزار تن خرما و اختصاص 5/14 درصد از كل توليد سالانه خرماي جهان ، در رتبه دوم كشورهاي توليد كننده خرما قرار دارد.

رييس موسسه تحقيفات خرما و ميوه هاي گرمسيري در گفت و گو باخبر نگار اقتصادي مهرافزود:  ايران 183هزار هكتار سطح زير كشت درخت بارور خرما ، 6/16 درصد از  سطح زير كشت جهاني را  به خود اختصاص داده است.
حسين پژمان افزود: اين در حالي است كه كل توليد خرما در جهان  6 ميليون و صد هزار تن و سطح زير كشت بارور نيز  يك ميليون و صد هزار هكتار  گزارش شده است.
وي  خرما  را دومين محصول غيرنفتي  ارز آور براي كشور معرفي كرد و گفت: صادرات خرما در سال 81 حدود 110 هزار تن  بود  كه به كشورهاي خاورميانه  بويژه امارات متحده عربي، آسياي مركزي  و روسيه صادر  شد.
وي  گفت: با وجود توليد انبوه،  تنوع فراوان و  صادرات بالاي  خرماي ايراني،  قيمت صادراتي اين محصول پايين است. وي ساختار سنتي توليد خرما ، اصلاح 40 درصد از نخلستان ها،  كم بودن توليد در هكتار، كمبود منابع آبي ، خشكسالي، كمبود سردخانه هاي مناسب با ظرفيت هاي توليدي  و مديريت ضعيف در صادرات را  از مهمترين موانع صادراتي اين محصول ذكر كرد.
وي با اشاره به ضايعات 30 درصدي  توليد خرما گفت: با ايجاد كارخانه هاي صنايع تبديلي و جانبي و توليد 50 نوع فرآورده جديد از خرما  مي توان اين ضايعات را تا حد زيادي كاهش داد.
پژمان،  ديوان سالاري اداري و مطابق نبودن توليد و بسته بندي خرما با استانداردهاي جهاني را از ديگر موانع صادراتي اين محصول دانست .
بيش از 85 درصد از خرماي ايران در استان هاي سيستان و بلوجستان، هرمزگان ، بوشهر، كرمان ، خوزستان و هرمز گان توليد مي شود كه حدود 500 هزار نفر نيز در اين نخلستان ها مشغول به كار هستند. 

