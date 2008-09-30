مجموعه ورزشی حافظیه شیراز بازسازی می شود

رحیم خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز، افزود: مجموعه ورزشی حافظیه شیراز در موقعیت مناسب شهری قرار گرفته و تمام مسابقات فوتبال دو تیم برق و مقاومت نیز در این ورزشگاه برگزار می شود از این رو بازسازی آن را به عنوان یک ضرورت پیگیری می کنیم.

وی با بیان اینکه در صورتیکه ورزشگاه میانرود نیز ساخته شود سعی می شود به خاطر موقعیت مناسب حافظیه، مسابقات را بیشتر در این ورزشگاه برگزار کنیم، افزود: در طرح بازسازی حافظیه برنامه های متنوع و مختلفی داریم و اعتبارات لازم برای این کار را نیز پیش بینی کرده ایم.

مدیرکل تربیت بدنی استان فارس در خصوص چگونگی برگزاری مسابقات فوتبال دو تیم شیرازی در جریان بازسازی ورزشگاه حافظیه نیز بیان کرد: طی ماه مبارک رمضان مسابقات، شبها برگزار می شد و این ورزشگاه نیز از نور مناسبتری برای انجام بازی در بین دیگر ورزشگاه های شهر برخوردار بود اما پس از ماه رمضان که مسابقات در روز برگزار می شود می توان از دیگر ورزشگاه ها نیز استفاده کرد هرچند آنها نیز برای برگزاری مسابقات در جنبه های مختلف از جمله نور، امکانات و... وضعیت مناسبی دارند.

خدابخش همچنین در خصوص مسائل مطرح شده در مورد نور ورزشگاه حافظیه نیز بیان کرد: با توجه به مشکل نور در ورزشگاه برای رفع این موضوع کار را به عهده کارشناسان امر گذاشتیم تا آنها در این خصوص تصمیم گیری کنند و به طور حتم در طرح بازسازی حافظیه، نور ورزشگاه نیز مورد توجه قرار می گیرد.