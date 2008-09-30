شش زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد می شوند

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: این افراد با استفاده از کمک های مردمی و حمایت مسئولین استان کرمان همزمان با عید سعید فطر آزاد می شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 51 زندانی با پرداخت چهار میلیارد ریال از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

موسوی قوام عنوان کرد: از این تعداد 17 نفر با استفاده از کمک های دولتی و وامهای صندوق های قرض الحسنه طرف قرارداد با ستاد دیه و 33 نفر نیز با استفاده از کمک های مردمی آزاد شده اند.

وی افزود: هم اکنون 184 زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای استان کرمان دربند هستند که برای آزادی آنها به 50 میلیارد ریال بودجه احتیاج است.

وی اضافه کرد: در جشن گلریزان در سال جاری در شهر کرمان 70 میلیون ریال جمع آوری شد که این سیاست به عنوان یکی از محورهای اصلی کار ستاد دیه در راستای آزادسازی زندانیان غیرعمد ادامه خواهد یافت.