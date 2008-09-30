  1. استانها
  2. کرمان
۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

شش زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دیه استان کرمان گفت: در آستانه عید سعید فطر با کمک خیرین استان کرمان زمینه آزاد سازی شش زندانی جرایم غیرعمد در استان کرمان فراهم شده است.

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: این افراد با استفاده از کمک های مردمی و حمایت مسئولین استان کرمان همزمان با عید سعید فطر آزاد می شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 51 زندانی با پرداخت چهار میلیارد ریال از زندان های  استان کرمان آزاد شده اند.

موسوی قوام عنوان کرد: از این تعداد 17 نفر با استفاده از کمک های دولتی و وامهای صندوق های قرض الحسنه طرف قرارداد با ستاد دیه و 33 نفر نیز با استفاده از کمک های مردمی آزاد شده اند.

وی افزود: هم اکنون 184 زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای استان کرمان دربند هستند که برای آزادی آنها به 50 میلیارد ریال بودجه احتیاج است.

وی اضافه کرد: در جشن گلریزان در سال جاری در شهر کرمان 70 میلیون ریال جمع آوری شد که این سیاست به عنوان یکی از محورهای اصلی کار ستاد دیه در راستای آزادسازی زندانیان غیرعمد ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 758156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها