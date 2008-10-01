نگاه مدیریتی باید فراتر از روزمرگی ها و سلایق شخصی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در تالار رازی افزود: سند چشم انداز 20 ساله میثاق بزرگی است که همه وظیفه داریم در مسئولیت هایی که داریم در جهت تحقق آن تلاش کنیم. این چشم انداز کمک می کند کارها پیش رود.

وی اضافه کرد: در چشم انداز توجه ویژه ای به علم و فناوری شده، البته علم و فناوری هدفمندی که آن را متفاوت از سایر نگاهها است و باید باعث شود که کشور به رفاه، ثروت و جامعه سالم دست یابد. باید موجب شود که کشور از اقتدار برخوردار باشد و در برابر تهدیدات احتمالی حفظ شود.

وزیر بهداشت گفت: خصوصیت دیگر چشم انداز 20 ساله، این است که از منظر تاکید بر ارزشهای اسلامی دنبال شود . در فراز اول آن تاکید شده که ارزشهای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و اگر شاقول فعالیت های ما چشم انداز باشد می توانیم مطمئن باشم که تلاشها هدفمند پیش می رود . هر فردی که نگاه چشم انداز گونه داشته باشد می تواند در خدمت به کشور گام ها مثبتی بردارد.

وی با اشاره به تصمیم دکتر فتحی برای ترک مسئولیت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران، یادآور شد: وی در زمان قبول مسئولیت، شرط گذاشت که در زمان نیاز بخش آموزش به وی، این مسئولیت را ترک می کند و با توجه به این مسئله، در مهرماه امسال این شرط را یادآوری کرد و من با کمال تلخی این موضوع را پذیرفتم.

باقری لنکرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران را دارای ظرفیت های بسیاری دانست که باید مورد تاکید ویژه قرار گیرند و افزود: این ظرفیت ها موقعیت ممتاز و در عین حال شکننده ای را به این دانشگاه بخشیده است و باید بیش از گذشته خود را اثبات کند.

وی اضافه کرد: این دانشگاه باید از زمینه هایی که وجود دارد استفاده کند. حوزه پوشش این دانشگاه بیش از 6 میلیون نفر جمعیت را شامل می شود که در عین اینکه تهدید محسوب می شود، می تواند نقطه قوت هم باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به همزمانی تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ایجاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران و تحقق ادغام حوزه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات خاطرنشان کرد: ادغام فرصتی برای هم افزایی است و شاید در برخی دانشگاهها به دلیل اینکه ساختار دانشکده ها پیش از ادغام ایجاد شده، مشکلات پذیرفته شود اما در این دانشگاه ناپذیرفتنی است.

وی به استفاده مناسب از ظرفیت ادغام در برخی از دانشگاههای خارجی در حوزه پزشکی اشاره کرد و افزود: تحقیقات هفدمند، آموزش مطلوب و ارائه خدمات در سطح بالاتر از نتایجی بود که یکی از دانشگاههای خارجی با استفاده از ظرفیت ادغام از آن بهره برد و این در حالی است که ما حسرت می خوریم که چرا ما به فکر آن تحقیقات نبودیم.

باقری لنکرانی اظهار داشت: از میان 11 هزار عضو هیئت علمی، یک هزار استاد تمام گروه پزشکی داریم که باید بررسی کنیم هر کدام از این افراد چه اثر ماندگاری در حوزه سلامت برای مردم داشته اند. ایجاد اثر ماندگار برای مردم فراتر از مقاله نوشتن صرف است.

وی تاکید کرد: باید در مقام استادی راهی را ایجاد کنیم که تحولی در نظام سلامت باشد که مبتکرانه بوده و قله را هدف قرار دهد. ظرفیت ایجاد این تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی ایران وجود دارد و در دانشکده مدیریت این دانشگاه و عرصه های خدماتی آن می توان از آن استفاده کرد.

وزیر بهداشت گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران باید هویت علمی و پژوهشی خود را اثبات کند چرا که هر که نتواند خود را در محیط علمی اثبات کند باقی نمی ماند و این را تاریخ آکادمیک دنیا ثابت کرده است.

وی با اشاره به همکاری خود با دانشگاه علوم پزشکی ایران در کسوت هیئت علمی، یادآور شد: این همکاری به دلیل وجود ظرفیت های این دانشگاه است و توقع این است که با بازخوانی وظایف، موجب ارتقای هیئت علمی، فعالیت کارمندان و دانشجویان فراهم شد. نباید با کاستن از فعالیت موجب فرتوتی شویم که به روزمرگی ختم شود. مدل سازی برای ارتقای فعالیت ها باید با جدیت پیگیری شود.

به گزارش مهر، مراسم تودیع دکتر مهدی فتحی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران و معارفه دکتر سید عباس حسنی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش از این قرار بود روز دوشنبه برگزار شود که به دلیل همزمانی با مراسم آغاز سال تحصیلی، یک روز به تعویق افتاد.