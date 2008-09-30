گورباچف خواستار تاسیس "شورای امنیت اروپایی" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گورباچف در گفتگو با خبرگزاری اینترفکس روسیه گفت: برای توسعه روند "پان اروپایی" نیاز است تا شورای امنیت اروپایی ایجاد شود.

گورباچف بر این باور است که اروپا در ابتدا نیاز به ایجاد یک نهاد امنیتی دارد که این نهاد دارای تشکیلاتی دائمی و نیروی واکنش سریع باشد.

وی در عین حال گفت که اکنون او و وزیران خارجه کشورهای اروپایی در حال تدوین یک سخنرانی برای پارلمان اروپا هستند که این پیشنهاد در آن گنجانده شده است.

آخرین رئیس جمهوری شوروی گفت که او و "هانس دیتریش گنشر" وزیر خارجه اسبق در آلمان شرقی به همراه 15 نفر دیگر در باره این موضوع رایزنی می کنند.

در عین حال گورباچف اضافه کرد که نمی تواند تائید کند که آیا تمامی این افراد این متن را امضا خواهند کرد یا خیر، اما به عقیده وی نیاز به بازگشت به نقطه آغازین پس از پایان جنگ سرد وجود دارد.

وی گفت: پس از فروپاشی شوروی، اتحادیه اروپا با عجله شروع به پذیرش اعضا کرد اما اکنون نمی داند که چگونه تمامی اینها را اداره کند.

گورباچف همچنین خواستار گفتگوهای بین روسیه و آمریکا شد و گفت که روسیه نباید در باره رهبری آمریکا نگرانی زیادی داشته باشد.