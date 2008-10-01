به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات شورای عالی سلامت گفت: یکی از مصوبات اثر گذار شورای عالی سلامت که هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تدوین آیین نامه سلامت کارکنان دولت بود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه وزارت بهداشت در آیین‌نامه طرح سلامت کارکنان دولت، استانداردهای موقعیت‌های شغلی را تدوین می‌کند و دستگاه‌های دولتی نیز مکلف شدند که در چارچوب این آیین نامه برنامه سلامت کارکنان خود را اجرایی و عملیاتی کنند

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: آیین نامه طرح سلامت کارکنان دولت موجب می شود تا در محیط کار شاهد مخاطرات شغلی از جمله مشاغل پشت میز نشینی و یا آزمایشگاهی به دلیل موضوعات حرفه ای نباشیم.

باقری لنکرانی با بیان اینکه مصوبه دیگر شورای عالی سلامت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت و خدمات الکترونیک سلامت طی یک برنامه 10 ساله از سوی وزارت بهداشت است اظهار داشت: البته دستگاه‌های مرتبط نیز موظف به همکاری در این برنامه شدند، اجرای این برنامه ملی که بودجه‌های سنواتی آن نیز هر سال مصوب می‌شود با همکاری بین بخشی امکانپذیر است و در اکثر کشورهایی که وارد این عرصه شده‌اند، طی یک دهه موفق به اجرای خدمات الکترونیک سلامت شده‌اند.

وی ادامه داد: پایلوت طرح پرونده الکترونیک سلامت اکنون در چند شهر کشور از جمله بابلسر شروع شده است و درحال گسترش است.



وزیر بهداشت ارتقای استاندارد روغن خوراکی را از دیگر مصوبات شورای عالی سلامت خواند و گفت: این مصوبه با همکاری موسسه استاندارد اجرا می شود و به زودی استاندارد جدید روغن خانوارهای ایرانی تعریف می‌شود.

باقری لنکرانی با تاکید براینکه نباید استفاده از روغن نباتی در صدا و سیما تبلیغ شود افزود: در جلسه شورای عالی قرار شد تا تبلیغات رسانه‌ای مواد خوراکی در صدا و سیما بازبینی شود و مواد مضر سلامت مانند روغن جامد خوراکی که زیان های آن کاملاً ثابت شده است تبلیغ نشود، البته مقرر شد تا متن این بند از مصوبات شورای عالی سلامت با همکاری صدا و سیما تدوین شود.

وی افزود: بررسی و تدوین برنامه کاهش سموم محصولات گیاهی با همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی نیز از دیگر مصوبات شورای عالی سلامت بود.

وزیر بهداشت درخصوص اقدامات صورت گرفته برای بیماران صعب العلاج گفت: امسال حدود 30 مرکز درمان 5 سرطان شایع و بیماری هایی که در تعهد بیمه نیست را تحت پوشش قرار می دهند .

وی ادامه داد: هزینه درمان در این 30 مرکز رایگان است و از طریق بودجه وزارت بهداشت تامین می شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه جراحی های ستون فقرات خاص و خدمات درمانی برای بیماران هموفیلی و تالاسمی و درمان هپاتیت ناشی از مصرف فرآورده‌های خونی آلوده سال‌های گذشته تامین اعتبار شده است اظهار داشت: امیدواریم این بودجه بخشی از مشکلات بیماران صعب العلاج را کاهش یابد.

باقری لنکرانی همچنین از پیگیری موضوع مراقبت از سالمندان در وزارت بهداشت خبر داد و افزود: بسته خدماتی مربوط به سالمندان تدوین شده و تاکنون در 42 شهرستان کشور پایلوت شده است. اکنون در حال جمع بندی نتایج این برنامه هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را به صورت یک برنامه کشوری تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه این خدمات شامل مراقبت های جسمی و روانی سالمندان است گفت: اعتبارات مربوط به اجرای این برنامه در بودجه سال 88 اختصاص می یابد. همچنین این طرح در برنامه توسعه پنجم کشور نیز مصوب خواهد شد.

وزیر بهداشت در خصوص ایجاد پالایشگاه خون تصریح کرد: در مقوله دارو با فشارهایی از بیرون مواجه هستیم به طور مثال بخشی از تصمیمات وزارت بهداشت در حوزه تولید دارو موجب شد که یکی از شرکت های صادر کننده دارو به ایران 50 میلیارد تومان از صادرات خود بکاهد که پس از این جریان عده ای سعی کردند با جوسازی رسانه ای فشارهای مختلفی را به وزارتخانه وارد کنند و پس از ریشه یابی مشخص شد که این فشارها به همان شرکت باز می گردد.

وی در پایان افزود: ما سعی کردیم تحت تاثیر قرار نگیریم و از رسانه ها می خواهیم توجه لازم را در این زمینه داشته باشند چرا که ممکن است برخی مسائل مانند این نمونه تحت تاثیر جوسازی باشد.