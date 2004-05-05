تهران 2 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد ، دولت بايد حمايت كند

دكتر نادر شريعتمداري با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: در سال 74 دولت رديف بودجه شهرداري تهران را با اين هدف كه شهرداري بايد خودكفا بشود ، ملغي كرد.

رييس كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي شهر گفت : به خاطر تمركز قدرت سياسي كشور در شهر تهران ، طبيعي است افزايش هزينه اي بر مردم تحميل شود كه شهروندان قادر به پرداخت آن نخواهند بود.

وي تصريح كرد: در واقع هيچ وقت امكان ندارد تمام هزينه هاي شهر از طريق دريافت عوارض تامين بشود ، به طوري كه بودجه شهرداري را در سال 83 با 1400 ميليارد تومان بسته ايم ، در حالي كه تهران نيازمند دو هزار ميليارد تومان اعتبار است .

شريعتمداري گفت : در الگوي مديريتي شهرهاي بزرگ جهان نيز چنين چيزي امكان ندارد كه تمام هزينه ها را از محل دريافت عوارض تامين شود.

وي افزود: قطعا براي اينكه شهروندان از پرداخت عوارض احساس اطمينان و رضايت بكنند ، نيازمند آن هستيم كه سطح خدمات را افزايش بدهيم و اين امر مستلزم بودجه فراواني است .

عضو شوراي شهر تهران گفت : در حال حاضر عوارض دريافتي از سوي شهرداري در بخش املاك و نوسازي بين 25 تا 30 درصد است و رقمي بين 30 تا 40 درصد نيز بايد به روشهاي ديگري تامين منابع شود . بنابر اين براي باقي مانده كمبود اعتبار ، شهرداري بايد از حمايت هاي مالي دولت برخوردار شود.

شريعتمداري افزود: در بين سالهاي 70 تا 80 وابستگي شهرداري به درآمد ناشي از فروش تراكم تا سقف 85 درصد بود . در حالي كه هم اكنون اين رقم به 40 تا 45 درصد كاهش يافته است و اين نشان مي دهد كه مديريت جديد شهري از وابستگي مطلق به درآمد هاي ناشي از محل فروش تراكم رها شده است .

وي با تاكيد دوباره براين موضوع كه دولت بايد از شهرداري تهران حمايت كند ، گفت : در سالهاي گذشته فروش بي حساب تراكم در تهران باعث به وجود آمدن مشكلاتي براي شهروندان گرديد كه هم اكنون نيز تبعات اقتصادي و اجتماعي آن را در سطح شهر شاهد هستيم.