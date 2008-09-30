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۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

سعیدلو در گفتگو با مهر:

هدیه رئیس جمهور بر اساس لیست وزارت ارشاد اعطا می شود

هدیه رئیس جمهور بر اساس لیست وزارت ارشاد اعطا می شود

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: هدیه روز خبرنگار رئیس جمهور به افرادی تعلق خواهد گرفت که نام آنها در لیست ارسالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این معاونت قرار داشته باشد.

دکتر علی سعیدلو که با خبرنگار مهر سخن می گفت در پاسخ به این سئوال که آیا هدیه دکتر احمدی نژاد به تمامی خبرنگاران کشور تعلق خواهد گرفت و یا تنها به خبرنگارانی که حوزه خبری دارند، پرداخت می شود گفت: معاونت اجرایی بر اساس لیستی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد هدیه نقدی رئیس جمهور را پرداخت می کند.

وی با تاکید بر اینکه ملاک برای پرداخت این هدیه لیست ارسالی از سوی وزارت ارشاد است افزود:هدیه ریاست جمهوری از امروز بر اساس لیستی که معاونت مطبوعاتی ارشاد اعلام کرده در معاونت اجرایی این نهاد به خبرنگاران اعطا می‌شود.

دکترمحمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور امسال در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد که به همه خبرنگاران هدیه‌‌ معنوی سفر به مشهد مقدس تعلق می‌گیرد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این هدیه به صورت نقدی به عنوان "کمک هزینه سفر به مشهد مقدس" به خبرنگاران پرداخت می شود به طوری که به خبرنگاران متاهل چهار صد هزار تومان و به خبرنگاران مجرد سیصد هزار تومان تعلق می گیرد. 
 

 

کد مطلب 758240

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