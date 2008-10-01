روزانه 20 هزار نفر در اثر ابتلا به بیماریهای غیر واگیر می میرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس بیانیه سازمان بهداشت جهانی ممکن است این میزان مرگ و میر در کشورهایی که در دوران گذر اقتصادی قرار دارند به بیشتر از 80 درصد برسد.

در این منطقه ( غرب اقیانوس آرام ) روزانه 26 هزار و 500 نفر جان خود را در اثر ابتلا به بیماریهای غیر واگیر از دست می دهند که این میزان در کشورهای در حال توسعه 20 هزار نفر است.

بیمارهای قلبی-عروقی، دیابت، سرطان و بیماریهای ریوی مزمن در صدر جدول بیمارهای کشنده در این منطقه قرار دارند.

بر اساس بیانیه سازمان بهداشت جهانی سالانه سه چهارم از موارد بیماری دیابت در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد و ممکن است بیمارهای غیر واگیر با فقر موجود در کشورهای این منطقه آمیخته شده و موجب بی عدالتیهایی در توزیع خدمات پزشکی به مردم شود.