اقامه نماز عید فطر در حرم مطهر و مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مردم قم به شکرانه اعمال ماه مبارک رمضان با حضور در اماکن مذهبی نماز عید سعید فطر را اقامه کرده و از معبود خود بخشش گناهان را آرزو کردند.



این مراسم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و به امامت آیت الله امینی برگزار شد.



حضور مردم در حرم مطهر به گونه‌ای بود که تمامی صحن‌ها پر شده بود و مردم در خیابانهای اطراف حرم نماز را به جماعت اقامه کردند.



در مسجد مقدس جمکران نیز نماز عید سعید فطر با حضور مسلمانان و منتظران ظهور برگزار شد.



مردم پس از اقامه نماز دست بر دعا برداشته و ظهور حضرت مهدی(عج) را از خداوند درخواست کردند.



علاوه بر این نماز عید سعید فطر در بقاع متبرکه امامزادگان، مساجد استان قم، حرم شهدای گمنام و ... نیز اقامه شد.