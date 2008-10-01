اقامه نماز عید فطر در حرم مطهر و مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مردم قم به شکرانه اعمال ماه مبارک رمضان با حضور در اماکن مذهبی نماز عید سعید فطر را اقامه کرده و از معبود خود بخشش گناهان را آرزو کردند.
این مراسم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و به امامت آیت الله امینی برگزار شد.
حضور مردم در حرم مطهر به گونهای بود که تمامی صحنها پر شده بود و مردم در خیابانهای اطراف حرم نماز را به جماعت اقامه کردند.
در مسجد مقدس جمکران نیز نماز عید سعید فطر با حضور مسلمانان و منتظران ظهور برگزار شد.
مردم پس از اقامه نماز دست بر دعا برداشته و ظهور حضرت مهدی(عج) را از خداوند درخواست کردند.
علاوه بر این نماز عید سعید فطر در بقاع متبرکه امامزادگان، مساجد استان قم، حرم شهدای گمنام و ... نیز اقامه شد.
قم - خبرگزاری مهر : نماز عید سعید فطر صبح امروز همزمان با سراسر کشور در قم اقامه شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مردم قم به شکرانه اعمال ماه مبارک رمضان با حضور در اماکن مذهبی نماز عید سعید فطر را اقامه کرده و از معبود خود بخشش گناهان را آرزو کردند.
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