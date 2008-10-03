دبیر نخستین اکسپو مجسمه‌سازی به خبرنگار مهر گفت: 600 اثر به دبیرخانه رسید و سوم مهرماه کار انتخاب آثار آغاز شد و 150 اثر برگزیده در کنار 50 اثر هنرمندان پیشکسوت در اکسپو عرضه می‌شود. بهروز دارش، محمدحسین عماد، جمشید مرادیان، بیژن نعمتی شریف، احمد نادعلیان، پریسا خضابی، ایرج محمدی و... در اکسپو عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: اول آبان شورای قیمتگذاری متشکل از سعید شهلا، حمید شانس، بهروز دارش، کامبیز صبری، یعقوب امدادیان، کیوان پورنصیرنژاد و خودم به همراه چند گاری‌دار قیمت آثار را مشخص می‌کنیم. قیمتگذاری دو مرحله است که اول شورا بر اساس تصویر آثار و 16 مهر با دیدن آثار قیمت اصلی اثر را مشخص می‌کند.

نخستین اکسپو مجسمه‌سازی به همت انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با هدف تعیین جایگاه اقتصاد هنر از روز 18 آبان‌ماه در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار می‌کند.