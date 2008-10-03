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۱۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

اکسپو مجسمه‌سازی با 200 اثر برگزار می‌شود

اکسپو مجسمه‌سازی با 200 اثر برگزار می‌شود

کورش گلناری از حضور 200 مجسمه در نخستین اکسپو مجسمه‌سازی خبر داد که آبان‌ماه امسال در خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود.

دبیر نخستین اکسپو مجسمه‌سازی به خبرنگار مهر گفت: 600 اثر به دبیرخانه رسید و سوم مهرماه کار انتخاب آثار آغاز شد و 150 اثر برگزیده در کنار 50 اثر هنرمندان پیشکسوت در اکسپو عرضه می‌شود. بهروز دارش، محمدحسین عماد، جمشید مرادیان، بیژن نعمتی شریف، احمد نادعلیان، پریسا خضابی، ایرج محمدی و... در اکسپو عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: اول آبان شورای قیمتگذاری متشکل از سعید شهلا، حمید شانس، بهروز دارش، کامبیز صبری، یعقوب امدادیان، کیوان پورنصیرنژاد و خودم به همراه چند گاری‌دار قیمت آثار را مشخص می‌کنیم. قیمتگذاری دو مرحله است که اول شورا بر اساس تصویر آثار و 16 مهر با دیدن آثار قیمت اصلی اثر را مشخص می‌کند.

نخستین اکسپو مجسمه‌سازی به همت انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با هدف تعیین جایگاه اقتصاد هنر از روز 18 آبان‌ماه در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار می‌کند.

کد مطلب 758281

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