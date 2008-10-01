به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج و جداول رده بندی تیمهای حاضر در گروههای چهارگانه دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا به شرح زیر است:
گروه E:
* آلبورگ دانمارک صفر - منچستریونایتد انگلستان 3
گلها: وین رونی (21) و دیمیتار برباتوف (55 و 80)
* ویارئال اسپانیا یک - سلتیک اسکاتلند صفر
گل: مارکوس سنا (67)
جدول رده بندی گروه E :
1- منچستریونایتد 4 امتیاز- تفاضل گل 3+، 2- ویارئال 4 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- سلتیک یک امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- آلبوررگ یک امتیاز- تفاضل گل 3-
گروه F:
* فیورنتینا ایتالیا صفر - استوا بخارست رومانی صفر
* بایرن مونیخ آلمان یک - المپیک لیون فرانسه یک
گلها: زی روبرتو (53) برای بایرن مونیخ و مارتین دی میکلیس (24 - گل به خودی) برای المپیک لیون
جدول رده بندی گروه F :
1- بایرن مونیخ 4 امتیاز، 2- لیون 2 امتیاز، 3- فیورنتینا 2 امتیاز، 4- استوا بخارست یک امتیاز
گروه G:
* آرسنال انگلستان 4 - پورتو پرتغال صفر
گلها: رابین فان پرسی (31 و 48) و امانوئل آدبایور (40 و 71 - پنالتی)
* فنرباغچه ترکیه صفر - دینامو کی یف اوکراین صفر
جدول رده بندی گروه G :
1- آرسنال 4 امتیاز، 2- پورتو 3 امتیاز، 3- دیناموکی یف 2 امتیاز، 4- فنرباغچه یک امتیاز
گروه H:
* زنیت روسیه یک - رئال مادرید اسپانیا 2
گلها: دنی آلوز (25) برای زنیت و توماس هابوکان (4- گل به خودی) و رودفان نیستلروی (31) برای رئال مادرید
* باته بوریسوف بلاروس 2 - یوونتوس ایتالیا 2
گلها: سرگئی کریویتس (17) و ایگور استاسوویچ (23) برای باته بوریسوف و وینچنزو یاکوینتا (29 و 45) برای یوونتوس
جدول رده بندی گروه H :
1- رئال مادرید 6 امتیاز، 2- یوونتوس 4 امتیاز، 3- باته بوریسوف یک امتیاز، 4- زنیت بدون امتیاز
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