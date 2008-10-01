ایران چهار نماینده در جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد هیئت داوران جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک از میان 180 فیلم از 43 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه 33 فیلم از 17 کشور را در 9 رشته مختلف نامزد دریافت جایزه کرد که ایران دو نامزد در رشته بهترین بازیگر و در رشتههای بهترین فیلمنامه و مستند هر کدام یک نماینده دارد.
"تینار" به تهیهکنندگی مهدی منیری برای دریافت جایزه بهترین مستند بلند دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک چهار رقیب از لبنان / قطر، کره جنوبی، اندونزی و نیوزیلند دارد و بهنام بهزادی با فیلمنامه "تنها دو بار زندگی میکنیم" باید برای دریافت جایزه با نمایندگان رژیم صهیونیستی، ژاپن، ترکیه و کره جنوبی رقابت کرد.
رضا ناجی برای بازی در "آواز گنجشکها" خرس نقرهای بهترین بازیگر جشنواره برلین را برد
اما سینمای ایران در بخش بهترین بازیگر مرد دو نماینده دارد که رضا ناجی برای "آواز گنجشکها" و علیرضا آقاخانی برای "تنها دو بار زندگی میکنیم" نامزد این بخش شدهاند. دیگر نامزدهای جایزه بهترین بازیگر کیم یون ـ سوک از کره جنوبی، سایمن یام از هنگ کنگ و راجات کاپور از هند هستند.
جوایز سینمایی اسکرین آسیا پاسیفیک را دولت کوئینزلند استرالیا با حمایت سی ان ان اینترنشنال، یونسکو و فدراسیون بینالمللی اتحادیه تهیهکنندگان فیلم (فیاپف) به برترینهای سینمای آسیا پاسیفیک اعطا میکند و بروس برسفورد فیلمساز استرالیایی رئیس هیئت داوران دومین دوره آن است. فیاپف و یونسکو هم به صورت جداگانه به برگزیدگان خود جایزه میدهند.
هدف از اهدای جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک تقدیر از تنوع فرهنگی و شیوههای محتلف فیلمسازی است و بین فیلمهای نامزدشده سبکها و مضامین متفاوت به چشم میخورد. منطقه آسیا پاسیفیک 71 کشور را تحت پوشش دارد و به گفته سازماندهندگان جوایز اسکرین، حدود نیمی از فیلمهای دنیا در این منطقه تولید میشود.
دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک روز 11 نوامبر (سهشنبه 21 آبانماه) اهدا میشود و برگزیدگان در رشتههای بهترین فیلم بلند سینمایی، بهترین فیلم انیمیشن، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم کودک، دستاورد کارگردانی، بهترین فیلمنامه، دستاورد فیلمبرداری، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد جایزه میگیرند.
رضا ناجی برای بازی در فیلم سینمایی "آواز گنجشکها" به کارگردانی مجید مجیدی برنده خرس نقرهای بهترین بازیگر از جشنواره برلین پارسال شد و این فیلم به نمایندگی از سینمای ایران به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار معرفی شده است.
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