استقبال چشمگیر شهروندان تهرانی از نماز عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عیدیان ضمن تبریک عید سعید فطر به تمامی شهروندان تهرانی گفت : استقبال نمازگزاران از نماز امسال بسیار چشمگیر بود و با حضور میلیونی آنها نمازی با شکوه به امامت مقام معظم رهبری در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

وی افزود : تعداد نمازگزاران حاضر در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) امروز به مراتب بیشتر از سال گذشته بود که آمار دقیق تر در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

به گفته جانشین رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر از لحظه آغاز نماز به علت جمعیت بسیار زیاد درهای مصلی بسته شد.

عیدیان در خصوص میزان رضایتمندی نمازگزاران از مراسم عید سعید فطر تصریح کرد : البته شهروندان باید در این خصوص نظر بدهند که از مراسم راضی بوده اند یا نه، اما بر اساس گزارشهایی که تا این لحظه گرفته ایم اکثر نمازگزاران برگزاری مراسم را خوب ارزیابی کرده اند.

وی در پایان گفت: به محض خروج نمازگزاران از مصلی بزرگ امام خمینی(ره) نیروهای خدماتی شهرداری تهران برای نظافت، رفت و روب و پاکسازی مصلی وارد عمل شده اند.



