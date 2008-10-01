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۱۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

یک نظرسنجی نشان داد :

سیاستهای جنگ طلبانه بوش عامل بحران اقتصادی آمریکا

سیاستهای جنگ طلبانه بوش عامل بحران اقتصادی آمریکا

بر اساس یک نظر سنجی از شهروندان آمریکایی و دیگر کشورها، سیاستهای جنگ طلبانه بوش عامل بحران اقتصادی کنونی ایالات متحده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نظرسنجی که از سوی شبکه تلویزیونی پرس تی وی صورت گرفته 71 درصد از پاسخ دهندگان دولت بوش و هزینه های نظامی آن را مسئول بحران اقتصادی آمریکا می دانند.

گفتنی است که آمریکا از زمان آغاز تهاجم به عراق، 522 میلیارد دلار هزینه کرده و برای سال 2008 نیز اخیراً 70 میلیارد دلار اضافه اختصاص داده است.

افزایش سرسام آور هزینه های جنگ درعراق و افغانستان سبب گردیده است تا این مسئله به چالش بزرگی برای جمهوریخواهان تبدیل شود.

همچنین 21 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که بحران اقتصادی آمریکا نه نتیجه سیاست های بوش، بلکه نتیجه شکست کاپیتالیزم و سرمایه داری است.

8 درصد از پاسخ دهندگان نیز مشکل آمریکا را نه بحران اقتصادی، بلکه مسئله روانی عنوان می کنند.

در این نظر سنجی بیش از 6 هزار و 700 نفر شرکت داشتند که نیمی از شرکت کنندگان آمریکایی بوده اند.

58 در صد از از پاسخ دهندگانی که بوش را عامل بحران اقتصادی می دانند آمریکایی هستند.

کد مطلب 758305

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