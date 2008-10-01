به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی افزود: خودروهای تاکسی و ون در سه مسیر خیابان قائم مقام تا خیابان میرعماد، تقاطع خیابان سهرودی تا میدان تختی و بزرگراه رسالت حدفاصل پل سید خندان تا تونل رسالت اقدام به جابجایی نمازگزاران کردند.

وی با اشاره به اینکه پس از اتمام مراسم نمازعید فطر نیز خودروهای ون و تاکسی به خدمات رسانی خود ادامه دادند، اظهار داشت: 25 دستگاه تاکسی و 125 خودروی ون به صورت رایگان نمازگزاران را به مصلای تهران و در برگشت به خیابان های مجاور و ایستگاه مترو منتقل کردند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همچنین گفت: در پایان مراسم نماز عید فطر 20 دستگاه تاکسی در اختیار ستاد گمشدگان قرار گرفت تا در صورت نیاز این دسته از نمازگزاران را به مقصد برسانند.

تیموری خاطرنشان کرد: هر یک از خودروهای ون حداقل در مسیرهای تعیین شده 150 نمازگزار را جابجا کردند و در پایان مراسم نیز اقدام به رساندن برخی از خانواده ها به مقاصد مورد نظرشان کردند.

