۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۱۶

با هدف تبيين همكاري انجمنها و فدراسيونها

سمينار سراسري هياتهاي ورزشي دوم خرداد برگزار مي شود

سمينار سراسري هياتهاي ورزشي و مسوولين ورزش بانوان دراستانها، دوم خرداد ماه سالجاري در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين سمينارباهدف تشريح همكاري انجمنها و فدراسيونهاي ورزشي وارائه راهكاربراي حل مشكلات اين طرح با حضور مسئولان سازمان تربيت بدني برپا خواهد شد. درجلسه اي كه روزگذشته به رياست رباب شهريان مديركل دفتر مشترك انجمنهاي ورزشي و مسوول برگزاري سمينار تشكيل شد، اعضاي كميته برگزاري معرفي شدند. خانمها: پروانه نظرعلي - فاطمه سپنجي، نينا زرگر صالح، فاطمه كرمزاده، پري شيرژيان، هاجرنجاتي زاده و فروغ آسماني.
لازم به ذكراست نشست سراسري روساي هياتهاي ورزشي بانوان درمحل هتل المپيك، مجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد.

 

