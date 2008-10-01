به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز به دلایلی نامعلوم از صبح امروز دچار حریق شده و بخشهایی از این تالار بزرگ دو هزار نفری طعمه آتش شد.

به دنبال اعلام حریق از سوی حراست دانشگاه تبریز گروههای امدادی مختلف از ایستگاههای 10 گانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برای مهار این آتش‌سوزی به محل اعزام شدند.

این آتش سوزی دقایقی پیش مهار شد.

به دلیل عدم صدور مجوز از سوی حراست دانشگاه تبریز برای ورود خبرنگاران تا کنون علت و میزان خسارات آتش‌سوزی مشخص نشده اما برخی گفته ها حاکی از اتصال سیم برق در ساختمان این تالار قدیمی است.