حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نماز امروز عید فطر مبنی بر گسترش و تقویت روحیه معنویت در جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه رهبری مطرح می کنند حاصل نگاهی دقیق و کارشناسی شده است که نتیجه سوابق مبارزاتی ایشان، ارتباط نزدیک با جوانان و فهم و درک دقیق جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه آمارهای اخیر نیز حاکی از گسترش معنویت در میان قشر نوجوان و جوان جامعه است و این مهم به هیچ عنوان قابل شک و تردید نیست گفت: نمونه بارز گسترش حضور معنوی جوانان در مراسم عبادی مختلف، اعتکاف است که هر سال رو به افزایش بوده به طوری که بسیاری از جوانان به دلیل همین افزایش از حضور در مراسم باز می مانند.

موسوی هوایی گفت: آنچه برخی مواقع به عنوان ناهنجارهای اجتماعی در میان نسل جوان مطرح می شود تنها درصد بسیار کمی از این گروه عظیم را در بر می گیرد، اما به واسطه تبلیغات منفی برجسته شده و بسیار به چشم می آیند در حالیکه این گروه سست ایمان که البته درون پاکی دارند در مقابل خیل عظیم جوانان معتقد بسیار اندک هستند.

وی با یادآوری اینکه شیطانهای درونی و بیرونی خطرهای کمین کرده برای نسل نوجوان و جوان جامعه ایران هستند، شیطان درونی را همان شیطان قسم خورده ای معرفی کرد که سعی در انحراف درونی انسانها دارد و شیطان بیرونی را نیز دشمنان اسلام و مسلمانان خواند که با هدف قرار دادن نسل جوان و با انواع توطئه ها سعی در تخریب فکری و معنوی این گروه، به منظور ضربه به ایران اسلامی دارند .

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب از توطئه های دشمنان با عنوان "ناتوی فرهنگی" یاد کرده اند، افزود: دشمنان ایران اسلامی با انواع ترفندها در تلاش برای تسخیر جوانان و ضربه زدن به انقلاب و اهداف بلند نظام هستند .

حجت الاسلام موسوی هوایی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر رسانه های مختلف به حضور جدی و گسترده جوانان در صحنه های عبادی و معنوی، گفت: این انعکاس رسانه ای علاوه بر تشویق و دلگرمی جوانان مؤمن و خداجوی، در گرایش گروه اندک بی توجه به مسائل عبادی و دینی نیز بسیار مؤثر خواهد بود .

وی با انتقاد از رسانه هایی که معنویت گرایی را کمتر منعکس می کنند، یادآور شد: اخیرا برخی با حربه دوری از ریا، مانع بروز و ظهور و نمایش فعالیتهای دینی می شوند در حالیکه نمایش خالصانه این اقدامات به هیچ عنوان ریا نبوده و عاملی برای تقویت روحیه معنویت در دیگران خواهد بود.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی نقش رسانه فراگیر و تصویری تلویزیون را بسیار مؤثر خواند و گفت: علاوه ر رسانه ها، سازمانهای فرهنگی نیز در تبلیغات مناسب قشر جوان و ایجاد انگیزه در این گروه مؤثر هستند که نباید از نقش و رسالت خود غافل باشند .

موسوی هوایی تصریح کرد: نمایش حضور گسترده جوانان در مراسم عبادی و معنوی مختلف علاوه بر نقش درونی، فراتر از مرزها را نیز دربرگرفته و پاسخی است برای تمامی تبلیغات منفی که به منظور انحراف و تخریب جوانان انجام می شود .