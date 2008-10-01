طرح آمارگیری مسکن روستایی در استان بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر غلامحسین خانی شب گذشته در نشستی خبری در همین خصوص با خبرنگاران افزود : طرح یاد شده همزمان با کل کشور از 20 مهرماه سال جاری آغاز و تا 20 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که ویژگیهای فنی و تخصصی واحدهای مسکونی روستایی، تفکیک ویژگیهای آماری واحدهای مسکونی روستایی بر حسب فضای زیستی و معیشتی، برآورد تعداد واحد مسکونی برحسب نحوه ساخت، نوع سازه، شکل ظاهری، عایق کاری سقف و غیره و برآورد تعداد واحد مسکونی برحسب وضعیت پی ریز، کرسی چینی، مصالح بکار رفته در آن از اهداف تفصیلی این طرح به شمار می رود اظهار داشت : شناخت واقعیتهای موجود مسکن و روند تحولات آن در طی زمان، توسعه سیستم جامع اطلاعاتی مسکن روستایی با ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تخصصی مسکن روستایی، تهیه و تدوین شاخصهای مسکن روستایی، سنجش و ارزیابی داده های کمی و کیفی مشکن روستایی و ارزیابی وضعیت مسکن روستایی بر اساس شاخصهای تدوین شده از جمله نتایج تحلیلی این طرح خواهد بود .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد : در اجرای این طرح روستاها و واحدهای مسکونی روستایی به صورت متغییر و اتفاقی انتخاب خواهند شده و روستانشینان استان هیچ دغدغه ای مبنی بر این که از واحد مسکونی آنان آمارگیری نشده است نداشته باشند .

خانی تاکید کرد : به منظور تسریع در روند آمارگیری مردم روستاهای استان با مامورین طرح آمار گیری همکاری لازم را داشته باشند .

وی با بیان این که اجرای این طرح هیچ سود و ضرری برای کسی نخواهد داشت اظهار داشت : با توجه به این که ممکن است برخی از روستاییان این تصور برای آنان به وجود بیایید که اجرای این طرح ممکن است موجب سود یا ضرر آنان خواهد شد اینگونه نیست زیرا طرح بر اساس اهداف از پیش تعیین شده طراحی شده است .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد : آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی گامی در جهت بهبود وضعیت مسکن روستانشینان و موجب پیشبرد طرح جامع بهسازی و ساماندهی مسکن روستایی خواهد شد .