نماز عید سعید فطر در حرم مطهر رضوی اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت ‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز عید فطر مشهد از این روز به عنوان روز همگرایی و انسجام امت اسلامی یاد کرد.

وی اظهار داشت : در این روز پرودگار متعال بندگان مخلص خود را به پاس یک ماه روزه داری در ماه میهمانی خدا مورد عنایت و آمرزش قرار می‌دهد و به برکت ماه مبارک رمضان، ارتباطات و همگرایی بین مسلمین تقویت و افزایش یافت.

امام جمعه مشهد با ابراز نگرانی از افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی خواستار حساسیت هر چه بیشتر والدین و خانواده‌ها به مراقبت از فرزندان، جوانان و نوجوانانشان شد.

وی اظهار داشت: ناهنجاریهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جوانان و دختران و پسران را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

علم الهدی تصریح کرد : نباید تنها دولت و نیروی انتظامی را مسوول برخورد با اینگونه مفاسد و ناهنجاریها دانست بلکه خانواده‌ها نیز باید حساسیت بیشتری نسبت به این امر داشته باشند.

امام جمعه مشهد از خانواده‌ها و والدین خواست نسبت به ارتباطات فرزندان و جوانان خود و استفاده از سایتهای اطلاع رسانی حساسیت و مراقبت بیشتری داشته باشند.