مسابقات فوتسال جام جهانی 2008 برزیل از روز گذشته با برگزاری چهار دیدار در گروه‌های دوگانه A و B آغاز شد که طی آن تیم‌های برزیل، کوبا، ایتالیا و پاراگوئه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.