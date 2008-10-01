به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتسال جام جهانی 2008 برزیل که در دو شهر برازیلیا و ریودوژانیرو برگزار شد به شرح زیر است:
گروه A
* برزیل 12 - ژاپن یک
* کوبا 5 - جزایر سلیمان یک
جدول رده بندی گروه A :
1- برزیل 3 امتیاز- تفاضل گل 11+، 2- کوبا 3 امتیاز- تفاضل گل 4+، 3- جزایر سلیمان بدون امتیاز- تفاضل گل 4- ، 4- ژاپن بدون امتیاز- تفاضل گل 11-
گروه B
* ایتالیا یک - تایلند صفر
* پاراگوئه 3 - آمریکا صفر
جدول رده بندی گروه B :
1- پاراگوئه 3 امتیاز- تفاضل گل 3+، 2- ایتالیا 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- تایلند بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- آمریکا بدون امتیاز- تفاضل گل 3-
این رقابتها امروز با برگزاری چهار بازی دیگر از گروههای C و D پیگیری خواهد شد. برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:
چهارشنبه - 10/7/87
گروه C
* گواتمالا - مصر
* آرژانتین - چین
گروه D
* اسپانیا - ایران
* اروگوئه - لیبی
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