خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، به دنبال صدور حکمی از سوی وزیر کشور برای کامران دانشجو استاندار تهران مبنی بر انتصاب وی به معاون سیاسی و قائم مقام وزیر کشور، شنیده می شود در جلسات اخیر استاندار تهران با رئیس جمهور تا این لحظه تصمیم قطعی در رابطه با این موضوع اتخاذ نشده است .

همچنین گفته می شود، کامران دانشجو نیز در پذیرش این حکم مردد است.

در پی صدور این حکم از سوی کردان برای کامران دانشجو گزینه هایی مانند مرتضی تمدن مشاور اقتصادی رئیس جمهور، محمد کاظم معمار زاده استاندار مستعفی آذربایجان شرقی و اسماعیل نجار استاندار کردستان برای جانشینی استاندار تهران مطرح شده بودند.

از سوی دیگر شنیده ها حاکی است درصورت رفتن دانشجو به وزارت کشور ، حکم استاندار جدید تهران ظرف روزهای آغازین هفته آینده صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو عصر یکشنبه در حاشیه نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران در جمع خبرنگاران گفته بود: دو هفته بود که از پذیرش این مسئولیت اکراه داشتم و در دیدارهایی که با جناب آقای کردان داشتم عرض کردم که از پذیرش آن معذورم و ترجیح می دهم در استان تهران باشم. نهایتا در جلسه ای 4 ساعته ای که با جناب وزیر داشتم به این جمع بندی رسیدیم که مسئولیت را بپذیرم .

وی اعلام کرده بود که احتمالا از شنبه هفته آینده با حفظ سمت سرپرستی استانداری تهران به وزارت کشور خواهد رفت .

