اسپریهای انسولین موجب مرگ نوجوانان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی تایید شده که میان مرگ و میر نوجوانان مبتلا به دیابت و استفاده از اسپری انسولین ارتباط وجود دارد.

بنابر همین گزارش تحقیقات چندین ساله نشان می دهد که در میان نوجوانان و جوانان 12 تا 21 ساله 1500 نفر بر اثر استفاده از اسپری های انسولین دچار مصدومیت شده اند و 13 مورد نیز جان خود را از دست داده اند.

با توجه به اینکه اسپری های انسولین کوچک و جیبی بوده و در حدود سایز تلفن همراه است بسیاری از جوانان به منظور سهولت بیشتر کار اقدام به استفاده از انها کرده اند و دچار عوارضی نیز شده اند.

در ضمن از آنجایی که این گونه اسپری ها نیاز به تزریق ندارند بیش از 100 هزار نفر از نوجوانان اقدام به خرید آنها کرده و فقط در سال گذشته 3/1 میلیارد دلار سود برای شرکتهای سازنده سود به همراه داشته است.

محققان معتقدند این گونه استفاده از انسولین صحیح و دقیق نبوده و چنانچه نوجوان آگاهی کافی نسبت به استفاده صحیح از آن نداشته باشد می تواند منجر به بروز عوارض بسیاری شود.

در مواردی دیده شده که استفاده از انسولین به این شیوه می تواند موجب استفاده زیاد و اوردوز شدن انسولین و ایجاد ضعف و شوک در بیماران شود.