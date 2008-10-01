سازمان ملل از وخامت اوضاع در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دبیرکل سازمان ملل طی یک گزارش جدید از اوضاع امنیتی درافغانستان ابراز نگرانی کرد و حمله به کارکنان و امدادگران این سازمان در افغانستان را ناامید کننده توصیف کرد.

بان کی مون در این گزارش که روز گذشته در نیویورک از سوی دفتر وی منتشر شد، گفته است که در سال 2008 حمله به کارکنان و امدادگران سازمان ملل درافغانستان افزایش داشته است.

در این گزارش به کشته شدن دستکم 30 مددکار سازمان ملل و ربوده شدن 92 نفر دیگر اشاره شده است.

طی این دوره به حداقل به 22 کاروان برنامه جهانی غذایی و 52 مدرسه حمله شده است.

سازمان ملل همچنین از کشته شدن یک هزار و 450 غیر نظامی افغان در خشونت های سال جاری خبر داده و تروریستها، نیروهای آمریکایی و ناتو مشترکاً برای این تلفات مقصر شناخته شده اند.