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۱۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۰

بازگشت نام‌های بزرگ به استرالیا

بازگشت نام‌های بزرگ به استرالیا

تیم کاهیل هافبک باتجربه استرالیا و وینس گرلا روز چهارشنبه برای بازی با قطر در چار چوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی به تیم ملی استرالیا دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم کاهیل که بدلیل مصدومیت شش ماه دور از بازیهای تیم ملی بود در مسابقات سه هفته اخیر باشگاهش اورتون بازی کرد و با اخراج از بازی در مقابل لیورپول برای سه بازی محروم شد.

گرلا نیز بدلیل ناراحتی عضله پشت ساق در بازی برابر ازبکستان غایب بود.

استرالیا برای بازی روز 15 اکتبر برابر قطر که در بریزبن برگزار می شود کریج مور، متیو اسپیرانوویچ هافبک جوان نورنبرگ و اسکات مک دانلد از سلتیک را هم در اختیار خواهد داشت.

پیم وربیک در حالی تیمش را برای بازی چهارشنبه آماده می کند که برنو متسو فرانسوی به تازگی مربیگری قطر را بر عهده گرفته است. 

کد مطلب 758424

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