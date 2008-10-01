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۱۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۰

پوتین :

رفتار غیر مسئولانه آمریکا عامل بحران مالی جهان است

رفتار غیر مسئولانه آمریکا عامل بحران مالی جهان است

به گفته ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه رفتار غیر مسئولانه آمریکا عامل بحران مالی کنونی جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین گفت: بی مسئولیتی ها در سیستم مالی آمریکا عاملی برای بحران کنونی مالی جهان است.

وی در نشست دولت روسیه افزود: "هر چیزی که اکنون در حوزه مالی و اقتصادی رخ می دهد از آمریکا شروع شده است".

به عقیده نخست وزیر روسیه، این مسئله نه ناشی از عملکرد یک فرد بلکه حاصل عملکرد غیر مسئولانه رهبری یک نظام مالی است و غم انگیز این است که ما شاهد ناتوانی در اتخاذ تصمیم کافی هستیم.

وی گفت : بحران اخیر مالی بحرانی واقعی است که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده است.

کد مطلب 758426

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