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۱۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

براتی:

مراکز درمانی در روستاها باید گسترش یابد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم خواستار توسعه مراکز درمانی در مراکز بخشها و روستاهای استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بهروز براتی ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی درمانگاه خیریه خاتم الانبیا روستای قاهان گفت: باید به امر بهداشتی در روستاها توجه ویژه ای شود و مراکز درمانی در این مناطق توسعه یابد.

وی تصریح کرد: اکثر روستاهای استان قم دارای مراکز بهداشتی است و باید به فکر احداث درمانگاه در این گونه مراکز بود.

براتی با اشاره به ساخت درمانگاه خیریه در روستای قاهان گفت: دهستان قاهان و روستاهای همجوار آن از نبود مراکز درمانی رنج می برند و از این رو باید به این مسئله توجه می شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم افزود: از این رو این درمانگاه که توسط یک فرد خیر ساخته خواهد شد در زمینی به وسعت 300متر مربع و باصرف اعتباری به مبلغ 600 میلیون تومان احداث می شود.

براتی افزود: تمامی این هزینه توسط فرد خیر قمی پرداخت می شود و تا 18 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در این درمانگاه محلی نیز برای اسکان پرستاران و پزشکان در نظر گرفته شده است گفت: با توجه به مسیر دهستان تا قم این مکان در نظر گرفته شده است تا پزشکان و پرستاران به راحتی بتوانند استراحت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم افزود: در این درمانگاه همچنین بیمار می تواند بستری شده و پزشکان ماما نیز حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: محلی نیز برای استقرار آمبولانس در نظر گرفته شده است تا بتوان بیمار را در صورت نیاز سریعا به بیمارستانهای داخل شهر منتقل کرد.

کد مطلب 758528

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