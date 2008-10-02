مراکز درمانی در روستاها باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بهروز براتی ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی درمانگاه خیریه خاتم الانبیا روستای قاهان گفت: باید به امر بهداشتی در روستاها توجه ویژه ای شود و مراکز درمانی در این مناطق توسعه یابد.



وی تصریح کرد: اکثر روستاهای استان قم دارای مراکز بهداشتی است و باید به فکر احداث درمانگاه در این گونه مراکز بود.



براتی با اشاره به ساخت درمانگاه خیریه در روستای قاهان گفت: دهستان قاهان و روستاهای همجوار آن از نبود مراکز درمانی رنج می برند و از این رو باید به این مسئله توجه می شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم افزود: از این رو این درمانگاه که توسط یک فرد خیر ساخته خواهد شد در زمینی به وسعت 300متر مربع و باصرف اعتباری به مبلغ 600 میلیون تومان احداث می شود.



براتی افزود: تمامی این هزینه توسط فرد خیر قمی پرداخت می شود و تا 18 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.



وی با بیان اینکه در این درمانگاه محلی نیز برای اسکان پرستاران و پزشکان در نظر گرفته شده است گفت: با توجه به مسیر دهستان تا قم این مکان در نظر گرفته شده است تا پزشکان و پرستاران به راحتی بتوانند استراحت کنند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم افزود: در این درمانگاه همچنین بیمار می تواند بستری شده و پزشکان ماما نیز حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: محلی نیز برای استقرار آمبولانس در نظر گرفته شده است تا بتوان بیمار را در صورت نیاز سریعا به بیمارستانهای داخل شهر منتقل کرد.