به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم اولین بار در بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن نمایش داده شد و درباره چهار فرد نابینا و تجربه‌های عاشقانه آنهاست. "عشق‌های کور" در جشنواره‌های کارلووی واری، تورنتو و ریکیاویک نیز به نمایش درآمد و در برای نمایش در جشنواره‌های لندن و روتردام نیز انتخاب شده است.





فیلم مستند "عشق‌های کور" نماینده اسلواکی در اسکار شد

آکادمی فیلم اسلواکی برای انتخاب نماینده خود در اسکار 2009، "عشق‌های کور" را به تریلر تاریخی Bathory به کارگردانی یورای یاکوبیسکو فیلمساز باسابقه چک ترجیح داد که در اسلواکی حدود 450 هزار و در جمهوری چک بیش از یک میلیون تماشاگر داشته است.

این حرکت آکادمی باعث خشم یاکوبیسکو و همسر تهیه‌کننده او دینا یاکوبیسکوا ـ هورواتوا شد که علت این تصمیم را تابعیت دوگانه اسلواکیایی و چک خود می‌دانند. از سوی دیگر آکادمی فیلم اسلواکی ادعا کرد فیلم Bathory به اندازه کافی از عناصر اسلواکیایی بهره نبرده است.

یاکوبیسکو امسال جایزه گوی بلورین افتخاری جشنواره کارلووی واری را دریافت کرد. فیلم جدید او تولید اسلواکی، مجارستان، جمهوری چک و بریتانیاست و در آن آنا فیدل و هانس ماتسن بازیگران بریتانیایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از 96 کشور برای بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان دعوت کرده بود. نامزدهای هشتاد و یکمین دوره اسکار 22 ژانویه 2009 اعلام و مراسم اعطای جوایز 22 فوریه در لس آنجلس برگزار می‌شود.