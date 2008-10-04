ممنوعیت تأسیس مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعطای مجوز توسط وزارت علوم برای تأسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: با در نظر گرفتن این موضوع که موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور بیشتر در زمینه اعزام دانشجو در مقطع کارشناسی فعال هستند و با افزایش ظرفیت دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشگاههای داخل در کل تمایل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در مقطع کارشناسی کم شده، نیازی به تأسیس موسسه جدید در زمینه اعزام دانشجو به خارج احساس نمی شود.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجو به خارج وزارت علوم اضافه کرد: از این رو وزارت علوم به درخواستی در خصوص تأسیس موسسه اعزام دانشجو به خارج پاسخ نمی دهد.

وی درباره برنامه وزارت علوم برای اعزام دانشجو در سال جاری به مهر گفت: فراخوان اعزام دانشجوی بورسیه به خارج از کشور در سال جاری به دانشگاهها ارائه شده است و برای امسال تا سقف 200 دانشجو در رشته های اولویت دار و در مقطع دکتری به خارج از کشور اعزام می شوند.