ویروسی نوظهور دامهای 17 روستای آمل را تهدید می کند

مسلم رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل از دامداران این شهرستان خواست در برابر این ویروس در دامداریهای خود هوشیار باشند.

وی افزود: این بیماری ویروسی که با " تب سه روزه " در جمعیت گاو و گاومیشها در بخش دابودشت آمل مشاهده شده اکنون یک هزار و 500 راس گاو را مبتلا و 15 راس را نیز تلف کرده است.

رمضانی خاطر نشان کرد: این ویروس که "بی ای اف" نام دارد از جمعیت پشه هایی همچون "کلکس آنوفلس" و "ریزنیش زن" در پی طوفان اخیر در مازندران به این منطقه منتقل شدند.

معاون دامپزشکی آمل با اشاره به اینکه این ویروس ممکن است حداقل تا شش هفته در منطقه وجود داشته باشد، تصریح کرد: این بیماری با بروز ناگهانی تب و گرفتگی عضلات در دام آغاز و سپس حیوان را زمینگیر می کند.

رمضانی با بیان اینکه این ویروس همه گیر در اثر انتقال پشه به دامها و غیرواگیردار از دام به دام است، گفت: با ورود این ویروس به بدن گاوهای شیری، شیردهی دام ها کم می شود اما مصرف آن برای انسان خطری ندارد.

وی تاکید کرد: دامهای تب دار هم برای ذبح به کشتارگاه ها منتقل می شود که مصرف آن با تایید کارشناسان انجام می شود.

معاون دامپزشکی آمل در خصوص اقدامات این اداره برای کنترل این ویروس و بیماری در منطقه افزود: با اطلاع رسانی گسترده در سطح کلینیک های دامپزشکی و آموزش چهره به چهره میان دامداران منطقه آنان را از این ویروس که نخستین بار در مازندران مشاهده شده آگاه کردیم.

رمضانی با اشاره به اینکه این اداره برای ضدعفونی کردن دامداریها سم رایگان و یارانه ای را در اختیار دامداران قرار می دهد از دامداران نیز خواست دامداریهای خود را به طور مرتب سم پاشی و کود حیوانی را در محل دورتری از دامداریها دپو و اسیدپاشی کنند.