انتخابات کمیته المپیک دموکراتیک نیست/امیدوارم تجربه فوتبال تکرار نشود

امیررضا خادم، رئیس پیشین فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : تجربه انتخابات گذشته کمیته ملی المپیک نشان داده، انتخابات این کمیته همواره متاثر از مسائل سیاسی و جناحی بوده و فضایی دموکراتیک که بتوان در سایه آن بهترین و اصلح‌ترین نفرات را برای حضور در جایگاه بین‌المللی کمیته ملی المپیک انتخاب کرد، وجود نداشته و اغلب انتخابات جنبه تشریفاتی و صوری به خود گرفته است.

خادم با بیان اینکه امیدوارم در انتخابات جاری این‌گونه رفتارهای غیر دموکراتیک تاثیری درنتیجه انتخابات وتصمیم گیری اعضای مجمع نداشته باشد، اظهار داشت : امیدوارم تمامی چهره‌ها و مدیران ورزشی که از شرایط لازم برای حضور در کمیته المپیک برخور دارند در صحنه انتخابات شرکت کنند چرا که حضور چهره‌های موجه و ورزشی می تواند به واقعی‌تر شدن نتیجه انتخابات کمک کند.

نماینده پیشین مردم تهران درمجلس شورای اسلامی در خصوص نامزدی خود در انتخابات این دوره اظهار داشت : حضور بنده در انتخابات بستگی به شرایط خاصی دارد و تاکنون در این زمینه تصمیم قطعی نگرفته‌ام .

خادم درخصوص کاندیداتوری رئیس سازمان تربیت بدنی برای ریاست کمیته ملی المپیک تصریح کرد : امیدوارم با توجه به آنچه که نسبت به تعلیق کمیته ملی المپیک عراق در مورد دخالت دولت در ورزش این کشور اتفاق افتاد در ایران تکرار نشود و کاندیداتوری رئیس سازمان بدون منع قانونی انجام شود و ماجرایی که در مورد فوتبال رخ داد این بار در کمیته ملی المپیک شاهد نباشیم.

وی اضافه کرد : امیدوارم مسئولان سازمان تربیت بدنی برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک منطقی تصمیم‌گیری کنند و شرایط را برای رقابت نامزدهایی که از شرایط مناسبت تری برخوردارند ، فراهم نمایند.

خادم درباره شرایط لازم برای کاندیداتوری کمیته ملی المپیک اظهار داشت : با توجه به اینکه امکان دارد هرگونه اظهارنظری در این زمینه به نوعی تبلیغ شخصی تلقی شود ترجیح می دهم در این زمینه اظهارنظر نکنم .

قهرمان کشتی جهان در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت نامزدی ریاست کمیته ملی المپیک، طبق قانون یکی از اعضای مجمع وی را برای کاندیداتوری پیشنهاد خواهد کرد، اظهار داشت : در نامه‌ای که برای دبیرکل کمیته ملی المپیک ارسال کردم شرایط و سوابق ورزشی خود را برای حضور در انتخابات تشریح کردم و با توجه به اینکه بنده یکی از المپین‌ها هستم و از آخرین حضورم در المپیک تنها دو دوره می گذرد تصورنمی کنم مشکلی برای نامزدی‌ام برای ریاست کمیته ملی المپیک وجود داشته باشم و تصور می کنم علاوه بر سوابق ورزشی، از سوابق مدیریتی لازم در این زمینه برخوردارم.