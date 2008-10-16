تیم والیبال دختران ایران مغلوب هند شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین، مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا از صبح امروز با رقابت تیم‌ها در گروه بازنده‌ها پیگیری شد. در یکی از دیدارهای صبح امروز دختران والیبالیست کشورمان به مصاف هند رفتند و طی یکی بازی نزدیک و فشرده نتیجه را به حریف خود واگذار کردند.

تیم کشورمان در حالیکه تا پایان گیم سوم با نتیجه 2 بریک از تیم هند پیش بود در نهایت با نتیجه 3 بر2 مغلوب این تیم شد تا از دستیابی به عنوان نهم آسیا بازماند.

دختران نوجوان والیبال ایران گیم‌های دوم و سوم را به ترتیب با برتری (25 بر21) و (25 بر23) پشت سرگذاشتند اما در گیم‌های اول، چهارم و پنجم با نتایج (25 بر21)، (25 بر11) و (18 بر16) مغلوب شدند.

در این بازی تیم کشورمان با خطاهای فردی و ضعف در زدن سرویس قافیه را به تیم هند باخت و نتوانست مقابل حملات این تیم دوام بیاورد.

قضاوت دیدار نوجوانان ایران و هند برعهده کومیگنگ از چین بود. این داور مرد چینی را در امر قضاوت این بازی یک داور زن اندونزیایی همراهی می کرد.

تیم والیبال نوجوانان دختر ایران با تحمل شکست برابر هند فردا برای کسب عنوان یازدهم آسیا به دیدار سریلانکا می رود. سریلانکا نیز همچون تیم کشورمان امروز مغلوب قزاقستان شد تا در کسب جایگاه نهم آسیا ناکام ماند. قزاقستان با شکست 3 برصفر سریلانکا فردا برای کسب عنوان نهم آسیا به دیدار هند می رود.

تیم کشورمان روز سه شنبه در گروه بازنده‌های مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا به دیدار تیم سریلانکا رفت و در یک بازی برتر موفق به شکست 3 برصفر این تیم شد.

در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا امروز چهار بازی دیگر برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه کره جنوبی به دیدار اندونزی می رود، چین با فیلیپین روبه رو می شود، تایلند به مصاف چین تایپه خواهد رفت و ژاپن و استرالیا نیز برابر هم صف آرایی می کنند.

قضاوت دیدار کره جنوبی - اندونزی بر عهده الیزابت از استرالیاست که او را در امر قضاوت این بازی مژگان کلمبی پور از کشورمان همراهی خواهد کرد.