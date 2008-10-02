24 هزار شغل در بخش گردشگری مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شیدفر بعد از ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از خادمان گردشگری مازندران در نور افزود: خوشبختانه بر اساس برنامه چهارم توسعه شرایط گردشگری در ایران کاملا دگرگون شده است.

وی خاطر نشان کرد: ایران به زودی به عنوان یکی از کشورهای مطرح در صنعت توریسم خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به میزبانی سازمان گردشگری کشور در سال 2010 تصریح کرد: نگاه گردشگری و تکلیف برنامه توسعه به ایجاد بیش از 24 هزار شغل صرفا در استان مازندران حاکی از صنعتی تلقی کردن گردشگری است.

شیدفر به ایجاد 800 فرصت شغلی با اجرای طرح ساماندهی ویلاهای استیجاری در مازندران بدون صرف هزینه ای در تابستان امسال خبر داد و یادآور شد: ارتباط، شناخت و همکاری بخش خصوصی و دولتی تنها راه اجرای طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری است.

مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری مازندران نیز در سخنانی گفت: توسعه گردشگری در یک کشور در گرو استقلال و امنیت آن کشور است و جز با ایجاد فضای امن و آرام نمی توان از گردشگران جهان پذیرایی کرد.

علیرضا جمشیدی از کاهش استخراج نفت 47 درصدی کشور نسبت به 67 درصدی سال های گذشته توسط دولت اشاره کرد و گفت: سمت و سوی برنامه ریزی های کشور بر اساس توسعه صنعت گردشگری است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: توسعه استان بر اساس شش محور برنامه ریزی شده است که توریسم به عنوان یکی از مولفه های قابل توجه مازندران قابل دفاع است.

دبیر جامعه هتلداران کشور نیز در سخنانی گفت: از پتانسیل قابل توجه موجود در استان به دلیل عدم تعامل بین بخشی تاسیسات گردشگری تنها حدود 13 درصد امکانات مورد استفاده قرار می گیرد.

خسرو ایرانپور به فرابخشی بودن این صنعت تاکید کرد و گفت: یکی از دغدغه های متولیان گردشگری، نهادینه کردن سفر و توزیع آن در تمام فصول سال است.

وی افزود: صنعت گردشگری صنعت مردم به مردم است و اگر مشتری مداری در آن لحاظ نشود نمی توان به صنعتی شدن آن امیدوار بود.

در پایان این مراسم از خادمان گردشگری استان تجلیل شد.